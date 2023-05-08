Росія посилила повітряні атаки на Україну, тому що не змогла захопити Бахмут до 9 травня – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що збільшення інтенсивності атак ракетами й «Шахедами» з боку держави-агресора Росії викликано тим, що ворог не зміг продемонструвати своєму суспільству вагомих перемог до 9 травня, зокрема захопити місто Бахмут.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ після переговорів із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, Володимир Зеленський зазначив, що військово-політичному керівництву РФ треба щось «продавати» своєму суспільству, але воно не має жодних вагомих перемог на полі бою.

«А ненажерливе суспільство – воно там є, і ми бачимо, як воно підтримує ті чи інші радикальні дії, кількість смертей. Вони завжди радіють цьому. Бахмут «продати» не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була в них остання важлива операція – до 9 травня встигнути це зробити. Хоч, на жаль, не існує вже там такого цілого міста, все зруйновано абсолютно», – сказав Глава держави.