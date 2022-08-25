Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи – звернення Президента України

Українці! Українки!

Всі європейці!

Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи.

Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. На додачу до всього зла, яке туди принесли окупанти, відбулося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили. Це все було просто неможливим до окупації. Але в цьому й сенс і гордість сучасної російської держави: вона вміє лише одне – робити можливим найгірше.

Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

Звичайно, ми робимо все, щоб світ знав кожну деталь ситуації на Запорізькій АЕС. І, зокрема, сьогодні говорив про це докладно з Президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення.

Загалом наша розмова з Президентом Байденом сьогодні була дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною. Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував пану Президенту і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави.

Тільки вчора Президент Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три для оборонної допомоги, три для фінансової через систему Світового банку.

І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми справді можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи NASAMS.

Сьогодні ж провів зустріч з міністром закордонних справ Італії, який прибув з візитом в Україну. Подякував італійському народу, Президенту Італії й особисто Премʼєр-міністру Італії Драґі за принциповість у захисті об’єднаної Європи. Пан Драґі став одним із тих європейських лідерів, чия рішучість і особиста моральність дали змогу в критичний момент посилити Європу, захистити нормальне життя на нашому континенті.

Обговорили сьогодні розширення співпраці між нашими державами й досвід Італії в посиленні безпеки, зокрема енергетичної.

До речі, через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби вже перевищили рівень 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія.

Звичайно, зараз ситуація дуже небезпечна, дуже гостра. Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально й роблять усе, щоб адаптуватися, щоб захиститись. Якщо хтось там у Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу загалом, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів із «Газпрому».

Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – у питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять усе, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він справді буде найскладнішим у нашій історії.

І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, іще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і докласти всіх необхідних зусиль разом з партнерами. І так буде.

Будемо тиснути на терористів на всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері.

За кожен обстріл буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплине – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь, міста Донбасу, за всіх інших, по кому бʼють російські військові, – буде їм відповідь.

Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей «Титанік» прийшов до свого айсберга 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитись на плаву, у них це не вийде.

Вічна слава всім, хто бореться за свободу!

Вічна слава всім нашим воїнам!

Слава Україні!