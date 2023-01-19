Має бути справедливість.

Коли немає справедливості, зникають будь-які життєві орієнтири, окрім найпростіших – окрім бажання вижити й бажання помститися.

Помститися за все те зло, яке було скоєне, коли ворог знищував справедливість.

Україна не починала цієї війни. Це неспровокована й жорстока агресія, яка має на меті лише знищення нашого народу і збагачення завдяки відібраному в нашої країни.

Масовість російських злочинів на українській землі не залишає сумнівів – це й було задумом керівництва Росії. Це прийняті ними умови вторгнення. Увесь терор, усі вбивства, усі катування, усе мародерство.

Всюди, куди на українську територію зайшли російські війська, з ними прийшли професійні російські кати. Людей бʼють струмом, ґвалтують, прострілюють кінцівки, утримують без їжі, води та сну...

Поховання закатованих людей на окупованій території – у дворах будинків, у лісах, обабіч доріг – це невідʼємний супутник державного прапора Росії.

Такий шлях обрала ця держава. Шлях терориста. Шлях ката. Шлях убивці. Шлях мародера.

Це державний вибір Росії, і має бути державна відповідальність.

Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто й село. За кожне зруйноване життя. За кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами та мінами.

Ми маємо повернути справедливість. Ми можемо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло.

Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України матиме юрисдикцію, щоб притягнути до відповідальності найвищих посадових осіб російської політики та армії, які розпочали цю загарбницьку війну.

Спеціальний компенсаційний механізм матиме силу, щоб відшкодувати Україні й кожній людині, що постраждала від російської агресії, ту шкоду, яка була спричинена Росією.

Відшкодування має відбутися за рахунок активів Росії та всіх тих осіб, які повʼязані з нею.

Ця терористична війна Росії проти України повинна стати останньою такою війною.

Ніколи більше жодна інша держава не має стати на такий шлях терору.

Цього не забезпечить помста. Саме тому потрібна справедливість.

І я дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху до справедливості! Дякую всім, хто допомагає нам рятувати людей і захищати нашу країну!

Життя переможе.

Слава Україні!