Росія придумує все нові способи вбивати нас – Олена Зеленська в інтервʼю лорду Майклу Ешкрофту

Справедливістю для України буде не лише повернення людей і територій, які захопив нападник, а й справедливе засудження на світовому рівні злочинів Росії. Про це перша леді Олена Зеленська сказала в інтервʼю лорду Майклу Ешкрофту для британської медіаплатформи Daily Mail і The Mail on Sunday.

Олена Зеленська подякувала йому та всій Британії за підтримку, яка дуже надихає й допомагає.

Зокрема, в інтервʼю перша леді прокоментувала пропозиції поступитися територіями заради миру.

«У багатьох міфах світу є сюжет про дракона, якому регулярно віддають у жертву дівчину, щоб задобрити чудовисько. Але правда в тому, що задобрити зло неможливо. Так само і з державою-агресором. Якщо дати нападнику час, він використає це для підсилення, і за 5-8-10 років протистояти йому доведеться вже нашим дітям. Пропонувати таке «перемир’я» може лише той, хто нікого не втратив. Тим часом Росія придумує нові способи нас убивати», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська також нагадала про четвертий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня в Києві й буде присвячений безпеці дітей. Його учасники шукатимуть рішень для захисту дітей від сучасних загроз, зокрема під час воєнних конфліктів.

«Страждання дітей рвуть серце, ми, дорослі світу, завинили їм безпеку. Зробити їхнє дитинство кращим – нормальне бажання кожної нормальної людини», – наголосила Олена Зеленська.

Довідка. Майкл Ешкрофт – лорд і меценат, який уже увосьме відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він також активно співпрацює з Фундацією Олени Зеленської у гуманітарних проєктах для допомоги українцям, постраждалим від російської агресії.

