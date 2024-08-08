Росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблене – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз.

Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблено. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде.

Сьогодні також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним. Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Я дякую сьогодні і всій команді розробників нашого нового цифрового державного сервісу «Армія+». Представили цей застосунок. Зараз важливо, щоб усі наші командири в Силах оборони почали використання – отримали необхідні ID, дізналися всі технічні деталі. І «паперову армію» треба залишати в минулому. Ми будемо й надалі розвивати нашу «Дію» – додавати їй сервіси, і вже скоро запрацює наша «Мрія» – третій елемент державної цифрової інфраструктури – для дітей та батьків, для вчителів та шкіл. Реально для майбутнього України. Українці не мають витрачати час на застарілу та нікому непотрібну бюрократію. Те, на що українці можуть витратити час – із результатами для України, – світ бачить. Ми тримаємо позиції й додаємо Україні нові можливості.

І ще одне.

Провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерство оборони, військові, ГУР, Офіс. Щодо нашої взаємодії з НАТО – загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами НАТО. Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки й стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів – ми працюємо над реалізацією. Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!