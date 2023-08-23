Росія спричинила ізоляцію Криму, ми повернемо для Криму весь світ – виступ Президента на третьому саміті Кримської платформи

Шановні пані та панове!

Шановні наші гості!

Шановні учасники Кримської платформи!

Вітаю всіх вас. Честь сьогодні всіх вас зустрічати.

Але перш ніж я відкрию цей саміт – це вже третій саміт нашої Кримської платформи, – я хочу розповісти вам про одну дівчину. Вона – громадянка України та кримська татарка. Їй 25 років. У неї дуже тепла, любляча родина. І в родині її ніжно звуть «боджек». Кримськотатарською це означає «комашка». Невелика на зріст, дуже добра й щира донька своїх батьків.

Її батько тяжко хворіє. На жаль, у нього рак – рак на останній стадії. Вона пробувала поїхати до батька. Просто щоб підтримати, просто щоб як дитина допомогти. Чи принаймні побачитися. Просто побачитися…

Нікому з нас не дано знати, скільки часу життя справді відведено кожному, кожній. Але всі ми знаємо й відчуваємо, що кожен день із нашими близькими – це справжнє щастя. Щастя, якого не можна позбавляти. Цю дівчину звати Леніє Умерова.

Вже понад півроку вона перебуває за ґратами. Зараз вона у Москві. У слідчому ізоляторі. І це один із найжорсткіших слідчих ізоляторів Росії. Єдиний зв’язок цієї дівчини Леніє з рідними – це її листи. Короткі листи, які зрідка вдається передати на свободу з-за ґрат.

Увесь її так званий злочин перед Росією в тому, що Леніє спробувала проїхати до свого хворого батька в окупований Крим. І тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми. Звичайній дівчині.

І це лише один із численних прикладів репресій окупантів проти українських громадян у Криму, проти кримськотатарського народу – міцного, великого народу, проти мусульманської спільноти Криму. Проти чоловіків і жінок, зовсім юних і людей поважного віку. Вони різні, ці люди. Справді. Хтось журналіст і говорив правду. Для Росії це злочин. Хтось активіст і боровся за правду для свого народу. Хтось просто хотів вільно сповідувати свою віру. Хтось намагався наблизити кінець окупації. І для Росії все це однаково злочини. Як і бажання просто бути зі своєю родиною у своєму рідному Криму, без огляду на окупанта.

Шановні учасники, шановні учасниці Кримської платформи!

Від нашої з вами солідарності залежить, коли знову будуть вільними і Леніє Умерова, і Наріман Джелял, і Владислав Єсипенко, і Сервер Мустафаєв, і Ірина Данилович, і багато-багато інших людей, справжніх людей, яких Росія позбавила свободи в захопленому нею Криму. Людей, чий дім забрали. Яким ламають життя. Над якими щоденно знущаються. Та які мають право на головне – право жити. Мають право жити вільно. Жити гідно. Жити на своїй рідній землі, жити без окупації і без окупантів.

Крим буде деокупований. Як і всі інші частини України, які зараз поки що, на жаль, під окупантами.

І коли хтось у світі говорить про це – про нашу територію, яка окупована Росією, щоразу це згадка не про пусту землю. А про землю дітей, про землю батьків. Мільйонів родин, різних людей, різних доль. Життів, які були та які ще мають бути. І будуть. Усі ці життя повинні бути вільними.

Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому!

І кожен, хто тут, хто бере участь у Кримській платформі, хто підтримав Формулу миру, хто прагне завершення злочинної та неспровокованої агресії Російської Федерації, – ви всі утверджуєте, що людське життя – воно безцінне. Це дуже важливо. Я вам дуже й дуже вдячний. Саме такий принцип має бути в основі будь-яких відносин, міжнародних відносин. Життя безцінне. І безцінне міжнародне право, на якому тримається захист життя людини.

Пані та панове!

Для мене честь оголосити про початок роботи третього саміту Кримської платформи. Цьогоріч на саміті представлені 63 держави, міжнародні організації. Держави Європи та Азії, обох Америк, Африки. Щороку все більше й більше учасників. Більше глобальної згоди, що окупація – це злочин проти міжнародного права. Проти людей.

Я дякую всім, хто приїхав в Україну на Кримську платформу, усім, хто братиме участь онлайн за допомогою своїх спеціальних звернень. Особливо відзначу парламентську складову роботи Кримської платформи, яка дає змогу долучитися представникам різних партій із різних країн. Дякую за допомогу вам, Руслане Олексійовичу, що ми долучаємо наших парламентарів, які однаково цінують принцип територіальної цілісності всіх держав, Статут ООН та міжнародний спокій. Це важливо не лише для України, а для багатьох країн. Тих, чиї кордони можуть опинитися під загрозою ворожого вторгнення. Та які мають бути постійно, щоденно міцно захищені від хижацької політики, спрямованої проти миру. Я дякую всім парламентарям, які зараз тут і які братимуть участь у роботі парламентського саміту Кримської платформи, що відбудеться вже восени.

Яке основне завдання Кримської платформи? Готувати деокупацію.

Ми розуміємо, як повернемося в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам усім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте, таке важливе завдання. Але ми бачимо цей шлях.

За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій Кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено. Це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам. Сміливість українців і солідарність світу, які працюють на такий бажаний спільний результат.

Українські сили рухаються вперед. Попри все, хоч би що хто казав – уперед, і це найголовніше. Ми рухаємося. А коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі – на свою слабкість.

Російське суспільство може заплющити очі й на відхід окупантів із Криму.

За рік ми довели, що глобальна стабільність можлива лише за участю України й лише коли російські агресивні наміри програють.

Доказ цього – на обідніх столах усіх родин на землі. Коли нам вдалося очистити частину Чорного моря від російських окупантів і запустити наш зерновий експорт морем, продовольчі ціни на світовому ринку знову знизилися.

Чорне море – це ключ до світової продовольчої, а отже, і соціальної стабільності. Крим – це ключ до безпеки в Чорному морі. Не можна залишати ключі в руках терористів, і ми не залишимо.

Україна має чітке бачення того, як у Криму буде відновлено нормальне, мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську тиранію на нашому українському півострові.

Всюди, куди заходить Росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права.

Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму. Протягом усієї історії Криму його порти й дороги були пов’язані з Україною й з усім світом. Росія спричинила ізоляцію Криму. Ми повернемо для Криму весь світ.

Повоєнна трансформація України забезпечить для Криму такі економічні зміни, які дадуть йому змогу працювати та бути економічно привабливим увесь рік, а не лише в сезон. Ми вже маємо підтримку бізнесів міжнародного, національного, також локального українського рівня, які готові зайти в Крим і почати працювати одразу після деокупації. Це потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпаній, банківські бізнеси, технологічні й телекомунікаційні компанії, промислові компанії, це енергетичні компанії. Як частина економіки України Крим буде частиною глобальної економіки, і сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ із компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ, він відкритий для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів. Тисячі українських, європейських, глобальних компаній прийдуть у Крим. Уже зараз про готовність інвестувати заявили такі компанії, як Ryanair та Royal Haskoning. Відновлення Криму підтримує Міжнародна асоціація готелів і туристичних організацій, представники якої присутні зараз тут. Я їм вдячний. На саміті – SkyUp/JoinUp, Vodafone, Luxoft, SoftServe, Genesis, Sigma Software,

SQUAD, Ribas Group, Edem, Okko, Lifecell, Nokia, Hyatt Ukraine, EPAM, Polski Holding Hotelowy, Fozzy Group тощо – багато таких компаній, я вам усім дуже й дуже вдячний... Які будуть будувати в Криму разом з іншими справжнє, нормальне, сучасне, вільне економічне життя.

Діяльність Росії в Криму призвела до того, що знищення екосистем на півострові та в навколишніх акваторіях стало катастрофічним. Замість терористичних баз Криму потрібні національні парки, заповідники. Замість складів боєприпасів для агресії потрібні міжнародні круїзні лайнери. Замість оточених парканами маєтків воєнних злочинців та корупціонерів Криму потрібні нові сучасні громадські простори, нові сучасні технологічні компанії, новий сучасний університет. Лише Україна здатна повернути сучасність у Крим, і завдяки сучасності, завдяки відкритості, завдяки безпеці можна буде гарантувати високу якість життя у Криму.

Це буде гідне життя, яке підтримує для Криму кожен, хто підтримує Україну.

Шановні пані та панове!

У нещодавньому листі Леніє Умерової сказано, що у слів «гідність» і «свобода» немає ціни. І це правда. Вони безцінні.

Ціна є у зволікання. Ціна є у страху. Ціна є в намагань заспокоїти агресора ігноруванням анексій. Катастрофічна ціна. Настає час закрити цей рахунок.

Вся Україна буде вільною!

Я дякую всім, хто тут присутній, дякую всім, хто нам у цьому щоденно допомагає дуже потужно!

Слава Україні!