Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук напередодні Дня захисту дітей акцентувала на порушеннях Росією фундаментальних прав дітей.

«З огляду на наслідки повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України для життя й доль українських дітей саме сьогодні, напередодні Дня захисту дітей, особливо хочеться наголосити на тому, що російські військові порушують усі основоположні права українських дітей, передбачені Конвенцією ООН про права дитини та іншим міжнародним чи національним законодавством», – заявила Дар’я Герасимчук на брифінгу.

Вона констатувала, що навіть якщо дитина не має тілесних ушкоджень, постраждали права на особисте життя та захист від посягань на нього, на захист від фізичного та психологічного насильства, на відпочинок і дозвілля, освіту й родину кожної з 7,5 млн дітей, які проживали в Україні до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації.

«Росія вбиває та завдає поранень українським дітям. Життя й долі дітей порушено або зруйновано», – наголосила радник – уповноважена Президента.

Починаючи з 24 лютого 2022 року станом на 30 травня поточного року загинуло 483 дитини та 989 зазнали поранень.19 484 юних українці депортовані до Росії чи Республіки Білорусь або примусово переміщені на тимчасово окуповані території України, включно з Кримом.

Дар’я Герасимчук зауважила, що цей перелік неповний, оскільки немає інформації з українських тимчасово окупованих територій.

Також радник – уповноважена Глави держави нагадала про злочини сексуального насильства над дітьми, що є порушенням права дитини на захист від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень, а також порушення росіянами права дитини на захист від експлуатації, що завдає шкоди різним аспектам добробуту дитини, захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.

«Уже місяць моя донька лягає спати в коридорі, бо боїться влучання ракети чи БПЛА в нашу домівку. Чи це не є порушенням її права на особисте життя та чи справді вона захищена від посягань на нього?» – сказала Дар’я Герасимчук.

Вона наголосила, що Україна робить усе, щоб притягнути до відповідальності російського агресора й водночас створити передумови для мирного й безпечного майбутнього українських дітей.

«Будь-яка дитина заслуговує на мирне дитинство, насичене теплом і турботою близьких. А українські діти з вини Росії втратили дитинство», – додала вона.