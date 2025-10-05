Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади із цивільними товарами, також це наша логістика – логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків.

На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинули чотири людини, і серед них одна дитина. У Запорізькій області один загиблий. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про 18 поранених. Усім надається допомога.

Всього було 53 ракети, зокрема аеробалістичні, та кілька хвиль ударних дронів – усього майже 500 ударних дронів, із них близько 250 – це «шахеди». Значну частину вдалося збити. Але, на жаль, не всі. Майже 40 ракет різних типів і майже 450 безпілотників збили.

І на жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді.

Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті «Кинджал» міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти.

На наступному тижні запланована зустріч санкційних координаторів «Сімки» – «Групи семи». І всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є, в партнерів є. Матеріали надані – потрібні рішення. Ми готуємо й наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час.

В областях – усюди, де це потрібно, – працюють ремонтні бригади, працюють наші енергетики, наші комунальні служби залучені. Хочу подякувати рятувальникам ДСНС і Національній поліції, які залучені. Важливо, що бізнеси також допомагають. І це потрібно – щоб громади і вся держава були підтримані нашими підприємцями.

Уже провів наради сьогодні з Премʼєр-міністром України, з керівником «Нафтогазу», з усіма, хто потрібен, щоб допомогти людям і прискорити відновлювальні роботи. Доручив бути в регіонах – перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей. Очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді.

Хочу подякувати всім, хто захищає Україну, хто захищає наших людей. Дякую кожному у світі, хто з Україною і хто захищає життя насправді, а не просто намірами.

І сьогодні ж в Україні відзначається День працівників освіти. Традиційно напередодні, в пʼятницю, ми всі вітаємо наших вчителів, дякуємо їм, безумовно, і сьогодні – теж. І цього ніколи не може бути забагато – нашої вдячності всім українським вчителям, усім викладачам, усім у нашій державі, хто працює, щоб школи працювали, працювали університети, щоб наші українські діти, попри все – попри всі удари, попри всі російські знущання, – отримували шанс на нормальне життя, на хороше майбутнє. Я дякую всім учителям, викладачам, усім працівникам освіти. І це дійсно одна з найбільш важливих речей у нашій державі. Українська освіта працює, долає всі труднощі й дає дітям хороший рівень. Дякую всім вам, наші освітяни.

Слава Україні!