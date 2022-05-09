Росія – єдиний винуватець того, що мир був зруйнований, і це її історична відповідальність – звернення Президента України

Українці! Українки!

Незламний народе нашої країни!

Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний крок – на нашому шляху у Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною Європейського Союзу. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні. Це документ, який містить тисячі сторінок.

І саме сьогодні мав розмови про нашу європейську інтеграцію і з Шарлем Мішелем, Президентом Європейської ради, і з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії. Висловив їм вдячність від імені всього українського народу за підтримку нашої країни. За увагу до наших потреб і особливо зараз, у цей складний час війни.

Вони чудово усвідомлюють, що ця війна – не тільки за нашу свободу, а й за свободу всіх європейців. Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник. І я був радий почути від неї, що наша швидкість стимулює і Єврокомісію діяти так само швидко. Розраховуємо в червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС.

Подякував Президентці Єврокомісії також і за роботу зі створення Трастового фонду для відбудови України після війни, після перемоги. І за зусилля, які необхідні, щоб погодити новий санкційний пакет проти Росії.

Президент Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу. Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки й десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, немає звичайної портової роботи. Напевно, цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни.

Звичайне життя, пов'язане з морем, заблоковане Росією. Саме Росією. І це удар далеко не тільки по Україні.

Без нашого аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною.

Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи та голоду в країнах Африки, країнах Азії. Це – прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно – усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну.

І, до речі, сьогодні попри присутність Президента Європейської ради російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не говорили у Москві.

Зустрівся у Києві з Генеральним секретарем Ради Європи пані Марією Пейчинович-Бурич. Обговорили, що можна зробити для миру в Україні та Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції. Вдячний за підтримку нашої держави візитом у нашу столицю саме в цей день – День Європи. І День перемоги над нацизмом.

Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни.

Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. У європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за те, що вона знову принесла у Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу.

Впевнений, зараз це головна тема і в Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно. Нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це – історична відповідальність для Росії.

Ну а ми, українці, продовжуємо працювати на оборону, на перемогу й на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра і в будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів.

Я вдячний усім нашим захисникам, нашим захисницям.

Вдячний усім, хто захищає Харківщину, захищає Донбас, захищає південь України. Хто не здається й чекає на український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це – тимчасово захоплені окупантами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь, усі інші міста, всі інші наші громади. Український прапор повернеться. Бо це – наша країна. Вільна європейська країна. Наша держава.

Слава Україні!