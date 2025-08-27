Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Увесь день сьогодні на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, зокрема балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, серед них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє. І це не тільки Президент Америки. Це так само стосується країн, які ще досі торгують із Путіним. Такі, як Китай чи Індія. Інші країни Азії. Латинська Америка. Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей. Сьогодні було багато принципових реакцій на це російське зло – співчуття нашим людям, нашій країні. Лідери Європи принципові в цьому, громадські лідери, політики в багатьох країнах. Я вдячний усім в Америці, хто відчув зараз, який нелюдський цей удар, яке прагнення війни стоїть за ним. Зараз, коли всі так намагаються війну завершити, Росія б’є по звичайних будинках, по звичайному місту – цілеспрямовано, групами дронів, продумано додає ракети – так, щоб було більше уражень. Харків через це проходить. Суми. Херсон. Запоріжжя. Наші міста, громади. Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, яких би Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Я дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну так чи інакше.

Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, і зокрема про новий санкційний пакет і про координацію нашої дипломатичної роботи. Я говорив із Президентом Туреччини Ердоганом, зокрема про те, що російський удар саме зараз, саме такий жорстокий доводить, що Путін не поважає нічого з того, що обіцяв. Світ має примушувати його до виконання обіцянок, примушувати його до припинення війни. Говорив я також із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Гутеррішем у контексті його підготовки до зустрічей у форматі Шанхайської організації співробітництва. Це будуть зустрічі в Китаї. На жаль, Китай дозволяє Росії воювати – саме так це виглядає. І хоч було багато заяв із Китаю, що не можна розширювати війну й треба припинити вогонь, але дійсно сильних кроків до цього немає. Треба переконувати глобальних суб’єктів, щоб вони діяли. Закінчення війни можливе – можливе завдяки силі – силі, не словам. Завдяки силі тиску на того єдиного, хто продовжує удари й затягує будь-яке врегулювання. Росія щодня вбиває. Отже, щодня вони повинні відчувати біль через те, що роблять. І це можливо. Санкції світу, тарифи, підтримка для України. Наша сильна армія, наша здатність захищати життя та відповідати сильно російській воєнній машині. Вічна пам’ять усім, кого вбила російська держава.

Рятувальники ДСНС України, екстрені служби, комунальні служби, медики, поліцейські, усі, хто потрібен, у кожному місті нашої країни, у кожній нашій громаді допомагають людям і захищають життя. Дякую вам. Дякуємо всім нашим воїнам – кожному, хто на захисті України, на захисті українців. Дякую всім у світі, хто з нами.

Слава Україні!