Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам, всім, хто захищає нашу державу!

Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються, тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Усім нашим партнерам – в Америці, у Європі, де завгодно – варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам!

Слава Україні!