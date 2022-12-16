Росії ще вистачить ракет для кількох масованих ударів, а нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб повертати своє – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, нашим зенітникам, розвідникам і всім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначилися всі повітряні командування – «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід».

А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни!

Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх «іздєлій» досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова «терор» для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з ось такими божевільними діями Росії.

У Кривому весь день тривав розбір завалів житлового будинку, у який влучила одна з російських ракет. У переліку загиблих на цей час – троє. Мої співчуття всім рідним... Іще понад десять людей поранені, зокрема діти. Усім надається допомога.

Аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні – у більшості міст і регіонів. У Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання.

Наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде.

Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя. Прошу й представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності. Будь ласка, активніше співпрацюйте з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів Незламності.

І прошу кожного зараз – звичайно, за можливості – подбати про тих, кому найскладніше... Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців із районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте.

Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє.

І ще одне.

Євросоюз затвердив дев’ятий пакет санкцій проти Росії за війну. Дев’ятий, але очевидно не останній. Бо очевидно, що тиск потрібно посилювати.

Я дякую всім тим лідерам і країнам, які боролися за міцніший пакет.

Але будемо працювати із Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, із громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни й не давала Росії неправильних сигналів – сигналів, що нібито хтось готовий послаблювати тиск.

Я дякую всім, хто зберігає принциповість!

Слава всім, хто працює заради нашої перемоги!

Слава всім нашим воїнам, які героїчно відбивають усі намагання російських найманців закріпитися в Бахмуті! 17-та окрема танкова бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада – слава вам, хлопці!

Слава всім, хто воює за Україну!

Повітряні сили – іще раз дякую!

І останнє. Буду повторювати постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей.

Слава Україні!