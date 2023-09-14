Ростислав Шурма обговорив із підприємцями покращення умов ведення бізнесу в Україні

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма провів зустріч із підприємцями щодо полегшення умов ведення бізнесу в країні та реформи органів перевірки.

У заході взяли участь понад 60 бізнесменів, включно з власниками промислових, логістичних, фінансових компаній.

Ростислав Шурма поділився поточними напрацюваннями щодо консолідації підслідності економічних злочинів у межах єдиного правоохоронного органу. Цю концепцію буде презентовано найближчим часом, після чого відповідні законопроекти подадуть до Верховної Ради. Також, за його словами, здійснюється аналіз доцільності консолідації близько десяти інспекцій, які мають природоохоронну функцію, у межах єдиного інспекційного органу – ЕкоРейнджера.

Окрім цього, під час зустрічі було досягнуто домовленостей із чотирьох конкретних питань.

Зокрема, з ініціативи співвласника концерну Ukravit Віталія Ільченка буде проаналізовано на предмет можливої дерегуляції шлях, який проходять інвестори, котрі будують у країні нові підприємства.

«На цьому прикладі ми конкретно розберемо, які регуляторні процедури потрібно прибрати чи змінити, щоб спростити будівництво нових заводів», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

За пропозицією першого віце-президента Торгово-промислової палати Михайла Непрана буде проаналізовано світовий досвід щодо відповідальності правоохоронних органів за зловживання службовим становищем, несправедливе, упереджене та незаконне поводження з бізнесом.

Зі співвласником концерну «Молочний альянс» Олександром Деркачем домовлено про розгляд можливості законодавчого скорочення термінів розрахунків з боку торговельних мереж за продукцію, поставлену їм на реалізацію. Такий крок необхідний у зв'язку з тим, що точиться активна дискусія між роздрібними мережами й виробниками щодо термінів розрахунків за продукцію, що постачається.

«Ми вивчимо практику розвинених країн, у яких були побудовані потужні національні роздрібні мережі. Зокрема, досвід Lidl, Aldi в Німеччині, Carrefour у Франції, Tesco у Британії, Walmart у США. На основі аналізу буде очевидно, чи є сенс змінювати правила розрахунків ритейлу за надану на реалізацію продукцію», – зазначив Ростислав Шурма.

З власником компанії «Текстиль-контакт» Олександром Соколовським домовлено, що буде підготовлений алгоритм закриття кримінальних справ проти бізнесу, за якими тривалий час не проводиться жодних процесуальних дій і які не мають перспектив.

«Президент України поставив завдання зробити все можливе, щоб полегшити роботу підприємців у нашій країні. Із цією метою ми продовжимо подальше регулярне спілкування з бізнесом. Щоб перевести спілкування на принципово інший рівень, ми маємо говорити мовою конкретних, обґрунтованих пропозицій. І уникати загальних суджень і тверджень», – резюмував заступник керівника Офісу Глави держави.