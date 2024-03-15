Ростислав Шурма розповів, як працюватиме «Зроблено в Україні»

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма під час виступу на KIEF TALKS розповів про плани щодо підтримання українського виробника в межах програми «Зроблено в Україні».

За його словами, підтримка вітчизняного товаровиробника ґрунтуватиметься на трьох засадах: стимулюванні попиту за допомогою кешбеку в споживчому та промисловому сегментах, інвестиційному кредитуванні та дерегуляції.

«В індустріальному сегменті діє програма – кешбек на купівлю агротехніки, яка непогано себе показала. Подібна програма буде запущена і в споживчому сегменті. Покупець отримуватиме гідний кешбек за купівлю локального товару», – пояснив Ростислав Шурма.

Він додав, що умовою кешбеку буде безготівкова оплата з фіскальним чеком, що сприятиме прозорості. Крім того, продавець має бути платником податків на загальній системі оподаткування.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, Кабінет Міністрів та Офіс Президента працюють над удосконаленням механізму державних закупівель, щоб купували продукти з більшим ступенем локалізації, ніж тепер.

Ще один важливий напрям підтримки вітчизняного виробника – пільгове кредитування.

«Ми плануємо змінити програму «5–7–9», щоб змістити фокус на інвестиційну діяльність. Якщо ви подивитеся на структуру виданих кредитів, побачите, що левова частка береться під оборотні кошти. Найімовірніше, ці напрями будуть обмежені. Усе буде сфокусовано на інвестиційній діяльності, а також буде розширено ліміт кредитів до 10 мільйонів доларів», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Ростислав Шурма зазначив, що також планують спростити отримання кредитів на нові бізнеси.

«Добре, якщо у вас наявний бізнес – три заводи. Ви закладаєте один, будуєте четвертий. А якщо ви підприємець-початківець або займалися трейдингом, а тепер щось будуєте, що дати в заставу? Ми ж не перші, хто відповідає на таке запитання, у світі. Багато країн через це пройшли. Є проєктне фінансування. Ми працюємо з НБУ, щоб його запустити», – пояснив він.

Ще один напрям, над яким працює держава, – дерегуляція для українських виробників.

«В України мають з’явитися переваги порівняно з нашими сусідами: Румунією, Болгарією, Словаччиною, Польщею. Тому нам важливо, щоб наша дозвільна система була простішою, ніж у цих країнах. Дозволи видаються за п’ятьма напрямами: земля, муніципально-архітектурні погодження, приєднання до мереж, екологічні погодження і сам дозвіл на будівництво. Щодо землі і в нас уже ухвалено закон, який спрощує зміну її призначення. Працюємо над тим, щоб дерегулювати й інші напрями», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.