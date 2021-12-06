Розпочала роботу платформа про здорове харчування у школах «Знаїмо»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації платформи про здорове харчування у школах «Знаїмо» – znaimo.gov.ua. Вона є частиною реформи системи шкільного харчування, яка відбувається в нашій країні з ініціативи та під патронатом дружини Президента.

Портал «Знаїмо» – результат реалізації підписаного у травні 2021 року меморандуму між першою леді України, ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Міністерством освіти і науки. У ньому сторони домовилися про початок інформаційної кампанії щодо здорового харчування в нашій країні.

Як заявила перша леді, яка ініціювала запуск порталу, мета кампанії – більше ніж змінити шкільне меню на корисне й здорове. Завдання-максимум – змінити харчові звички українських сімей.

«Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ провів дослідження харчової поведінки дітей та батьків в Україні. Виявилося, що майже половина батьків (47%) не знає, що харчування – це реальний мотиватор до доброго навчання. А зараз наші діти в більшості не завжди задоволені тим, що вони їдять у школі», – зазначила Олена Зеленська.

На новій платформі зібрано повну інформацію для керівників закладів освіти про перебіг реформи й нормативи шкільного харчування. Створені розділи для вчителів і батьків, де можна дізнатися, як формувати культуру харчування у дитини в сім’ї та у школі. Також є окремий розділ для школярів, у якому в доступній формі, з використанням ігор і тестів, викладено основи здорового харчування.

Як повідомили розробники, зараз на порталі – 200 текстів, близько сотні презентацій, анімаційних об'єктів, інструкцій, віджетів, відповіді на 100 найактуальніших питань з реформи шкільного харчування для всіх учасників процесу. І він постійно поповнюватиметься новою інформацією.

«Школа й дім – головні місця, де формуються звички на все життя. Де складається харчова поведінка й культура харчування. Якщо ми зараз сформуємо безпечні харчові звички у наших дітей, вони залишаться з ними і в дорослому житті. Виростуть здорові й свідомі люди», – резюмувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, у межах реформи шкільного харчування у травні цього року було презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. У ньому – 160 страв, обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

У серпні 2021 року Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлений санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти та нові норми організації харчування учнів, розроблені з урахуванням міжнародного досвіду та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Наразі у школах триває перехідний період з переобладнання їдалень, оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Запрацювати повною мірою реформа має з 1 січня 2022 року.

Довідка. Платформа про реформу шкільного харчування «Знаїмо» розроблена за ініціативою першої леді Олени Зеленської та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, швейцарсько-українського проекту DECIDE («Децентралізація для розвитку демократичної освіти»), який впроваджує консорціум ГО DOCCU («Розвиток громадянських компетентностей в Україні») та Цюрихського педагогічного університету (PH Zurich, Швейцарія), а також українсько-швейцарського проекту «Діємо для здоров’я» («Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні»), який впроваджується консорціумом організацій – GFA Consulting Group, Університетськими клініками Женеви/Hôpitaux Universitaires de Genève, Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та компанією One Health за підтримки Швейцарської Конфедерації. Технічний розробник – компанія SoftServe.