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Розпочалося чергове засідання ТКГ, українська сторона закликає до встановлення режиму тиші у зв'язку з ситуацією на Луганщині

8 липня 2020 року - 13:43

Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі. Зустріч відбувається у форматі відеоконференції.

Перед початком засідання ТКГ керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Місце надзвичайної події терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

«Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення», – сказав керівник Офісу Президента України.

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