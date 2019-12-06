Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки

16 грудня 2019 року - 18:07

Президент України здійснить офіційний візит до Азербайджану

16 грудня 2019 року - 08:40

Володимир Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня 2019 року - 09:40

Олена Зеленська відвідала школи Черкащини

13 грудня 2019 року - 20:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»
Участь Президента України у зустрічі лідерів країн-учасниць «Нормандського формату»

10 грудня 2019 року - 01:17

Перейти до всіх галерей

Розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки

16 грудня 2019 року - 18:07

Розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки.

У рамках візиту запланована зустріч Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі.

За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.

Версія для друку