Розпочався офіційний візит Президента України до Азербайджанської Республіки

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки.

У рамках візиту запланована зустріч Глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі.

За результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.