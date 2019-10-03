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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Японії

21 жовтня 2019 року - 08:46

Розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Японії

Президент України Володимир Зеленський розпочав чотириденний робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Під час візиту Главу держави супроводжує перша леді Олена Зеленська.

У Японії Президент України зустрінеться з Прем'єр-міністром Сіндзо Абе, керівниками нижньої та верхньої палат парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей Володимира Зеленського з лідерами іноземних країн.

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