Розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Японії

Президент України Володимир Зеленський розпочав чотириденний робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Під час візиту Главу держави супроводжує перша леді Олена Зеленська.

У Японії Президент України зустрінеться з Прем'єр-міністром Сіндзо Абе, керівниками нижньої та верхньої палат парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей Володимира Зеленського з лідерами іноземних країн.