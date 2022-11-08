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Розраховуємо на підтримку з боку Ісландії якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу – Ігор Жовква

8 листопада 2022 року - 20:39

Розраховуємо на підтримку з боку Ісландії якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову із зовнішньополітичним радником Прем’єр-міністра Ісландії Аудуном Атласоном.

Ігор Жовква привітав Ісландію з початком головування в Комітеті міністрів Ради Європи, що триватиме до травня 2023 року. Він відзначив важливу підтримку ісландською стороною суверенітету й територіальної цілісності України, а також міжнародних зусиль щодо засудження російської збройної агресії проти нашої держави та притягнення Росії до відповідальності.

Заступник керівника Офісу Президента окремо подякував за практичну допомогу, яку Ісландія надає нашій державі з початку повномасштабного вторгнення РФ, у вигляді прямої бюджетної підтримки та фінансової допомоги через міжнародні організації, а також санкційного тиску на державу-терориста. 

«Ми особливо цінуємо гуманітарну допомогу з боку Ісландії, зокрема, надання прихистку й підтримки для майже 2 тисяч тимчасових переселенців з України», – зазначив він.   

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про ініціативу України щодо надання міжнародних гарантій безпеки нашій державі у межах Київського безпекового договору.

Співрозмовники обговорили модальності підтримки ісландською стороною євроатлантичної інтеграції України. 

«Розраховуємо на підтримку Ісландії як країни – члена НАТО у питанні просування України до Альянсу», – резюмував заступник керівника Офісу Президента. 

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