Розраховуємо на участь Люксембургу в тематичних міжнародних заходах для реалізації пунктів Формули миру – Ігор Жовква

У межах робочого візиту до Люксембургу заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква узяв участь у першій міжурядовій конференції Україна – ЄС.

Він провів переговори в Міністерстві закордонних справ, де відбулися зустрічі з директором Департаменту з питань безпекової політики Лаурою Губерті та заступником директора Департаменту з питань оборони Ніколасом Гіртеном.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та масштаб руйнування об’єктів критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Ігор Жовква розповів іноземним партнерам про першочергові потреби нашої держави.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив внесок Люксембургу в успішне функціонування міжнародної коаліції сучасних бойових літаків та співлідерство цієї країни в міжнародній IT-коаліції.

Під час зустрічі також обговорили результати інавгураційного Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15–16 червня. Ігор Жовква подякував Люксембургу за підтримку Формули миру, участь у Саміті на найвищому рівні та активну роль Прем’єр-міністра Люка Фрідена в забезпеченні його успіху.

«Розраховуємо на участь Люксембургу в тематичних міжнародних заходах на урядовому та експертному рівнях з метою реалізації пунктів Формули миру», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, Ігор Жовква разом із Його Королівською Високістю Кронпринцом Великого Герцогства Люксембург Гійомом узяв участь у відкритті міжнародної технологічної конференції Nexus 2050, де цього року Україна представлена як спеціально запрошений гість серед 5 тис. учасників та понад 200 спікерів.

На полях конференції заступник керівника Офісу Президента провів окрему зустріч із Його Королівською Високістю, під час якої подякував Люксембургу, герцогській родині та всьому народу Люксембургу за всебічну підтримку України та надану практичну допомогу з початку повномасштабного російського вторгнення.