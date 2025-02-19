Розраховую на українську єдність, на українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, і на єдність Європи, і на прагматизм Америки – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – в Україні. Були доповіді військових про фронт, про Курську операцію. Наші хлопці тримають позиції, і завдяки цьому зберігаються позиції нашої держави. Сьогодні багато роботи було з новими замовленнями для нашої армії. Це наше внутрішнє виробництво – ми опрацьовуємо нові контракти. І політичний момент – багато зустрічей, нарад сьогодні: командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником Президента Сполучених Штатів Америки – генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з Головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою. І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації.

Говорив сьогодні з Генсеком НАТО Рютте. І про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку і, звичайно, цінуємо все, що робить для нас Генсек. Говорив із сенатором Ліндсі Гремом – дуже конструктивною людиною. Дякую всім в Америці за двопартійну підтримку. Домовилися працювати разом і надалі.

Сьогодні ж я говорив із Президентом Макроном – Емманюель поінформував мене про його нові контакти й нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера.

І ще. Зараз досі тривають ремонтні роботи в Одесі після російського удару: досі без електрики більш ніж 80 тисяч людей і стільки ж – без тепла. Ми робимо все, щоб відновити нормальність, і це буде. І я вдячний усім, хто працює заради наших людей, нашої країни. І це важливо, і саме на це я завжди розраховую. І ми стоїмо міцно на ногах. Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, і на нашу єдність Європи, і на прагматизм Америки – Америки, якій потрібен успіх так само, як і всім нам. Успіх об’єднує. Наша єдність – це те, що найкраще захищає наше майбутнє. Майбутнє не з Путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір – і для найсильніших – бути з Путіним чи з миром. Варто вибрати мир. Я дякую всім за підтримку.

Слава Україні!