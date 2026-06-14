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Розвиток двосторонньої співпраці та спільні проєкти: відбулася зустріч президентів України та Кенії

16 червня 2026 року - 20:18

Розвиток двосторонньої співпраці та спільні проєкти: відбулася зустріч президентів України та Кенії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто.

Глава держави поінформував про російську масовану атаку в ніч на 15 червня, внаслідок якої є загиблі та постраждалі.

Лідери обговорили співпрацю в межах міжнародних організацій. Володимир Зеленський подякував Кенії за підтримку резолюцій України в Генеральній Асамблеї ООН.

Окрема увага – розвитку двосторонніх відносин у різних сферах: залученні інвестицій, сільському господарстві, освіті. Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися з Кенією досвідом і реалізовувати спільні проєкти. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі можливої співпраці.

Крім того, президенти говорили про поглиблення партнерства в питаннях продовольчої безпеки. Попри війну Україна робить усе можливе, щоб залишатися надійним постачальником продовольчої продукції.

Володимир Зеленський запросив Президента Кенії приїхати в Україну з візитом.

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Робочий візит Президента України до Франції для участі в саміті G7

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