Розвиток двосторонньої співпраці та спільні проєкти: відбулася зустріч президентів України та Кенії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто.

Глава держави поінформував про російську масовану атаку в ніч на 15 червня, внаслідок якої є загиблі та постраждалі.

Лідери обговорили співпрацю в межах міжнародних організацій. Володимир Зеленський подякував Кенії за підтримку резолюцій України в Генеральній Асамблеї ООН.

Окрема увага – розвитку двосторонніх відносин у різних сферах: залученні інвестицій, сільському господарстві, освіті. Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися з Кенією досвідом і реалізовувати спільні проєкти. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі можливої співпраці.

Крім того, президенти говорили про поглиблення партнерства в питаннях продовольчої безпеки. Попри війну Україна робить усе можливе, щоб залишатися надійним постачальником продовольчої продукції.

Володимир Зеленський запросив Президента Кенії приїхати в Україну з візитом.