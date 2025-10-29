Розвиток ініціативи PURL і дипломатична робота для досягнення реального миру: Президент зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою Словенії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон.

«Ви розпочали свій візит із регіонів України, а не напряму зі столиці. Дякую. Я вважаю, що така підтримка дуже важлива. І ми це дуже цінуємо. Особливо, коли йдеться про регіони, де життя – як під час війни – складне, із багатьма викликами. Дякую за вашу підтримку та всі проєкти, які Словенія підтримувала та в яких брала участь, передусім гуманітарні. І, звісно, ми вдячні за військову підтримку», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі обговорили ініціативу PURL. Президент подякував Словенії за приєднання, що водночас є важливим сигналом для інших країн долучатися до цієї програми. За словами Володимира Зеленського, внески здебільшого йдуть саме на посилення ППО, і це дуже важливо.

«Я рада, що нам вдалося надати цю військову підтримку. Це був важливий крок, який ми зробили. І також – у сфері гуманітарної допомоги. І ми робитимемо все можливе, наскільки дозволяють наші можливості», – наголосила Таня Файон.

Крім того, говорили про механізм SAFE. Президент зазначив, що Україна зацікавлена в предметній співпраці та участі в спільних оборонних проєктах.

Також ішлося про спільну дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Глава держави акцентував, що росіяни не йдуть на припинення вогню й не хочуть миру, тому потрібно продовжувати тиск: застосовувати санкції, зокрема вторинні, проти нафтового сектору та інших галузей, які допомагають Росії фінансувати її воєнну машину, а також спрямувати заморожені російські активи на захист України.

Окрема увага – роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала Росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі.

Володимир Зеленський і Таня Файон також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів.