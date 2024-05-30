Розвиток оборонної співпраці, Глобальний саміт миру, шлях до ЄС і НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Швеції

Під час робочого візиту до Королівства Швеція Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром цієї країни Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував йому за організацію третього саміту Україна – Північна Європа у Стокгольмі, результати якого напряму позначаться на посиленні оборонних спроможностей України. Володимир Зеленський також відзначив вагому всебічну допомогу нашій державі з боку Швеції від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Лідери обговорили подальший розвиток двосторонньої співпраці в пріоритетних напрямах, зокрема – можливості започаткування спільних оборонних виробництв на території обох держав.

Співрозмовники скоординували подальші кроки, щоб забезпечити виконання кожного положення підписаної сьогодні двосторонньої безпекової угоди.

«Вдячні за сильну угоду, яка серед іншого передбачає понад 7 мільярдів доларів військової допомоги Україні на 2024–2026 роки. Окремо хочу відзначити та подякувати за 16-й пакет військової допомоги обсягом 1,25 мільярда доларів США, який відповідає запиту України та нашим нагальним потребам», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував на важливості активної позиції Швеції у підготовці до першого Глобального саміту миру. Зокрема йдеться про напрям «Радіаційна та ядерна безпека», де Швеція співголовує.

Також приділили увагу поступу України на шляху інтеграції до ЄС і НАТО. Президент подякував за підтримку з боку Швеції відповідних прагнень нашої країни, яка розраховує на початок переговорного процесу про вступ до Євросоюзу вже у червні, а також на сильні рішення саміту НАТО у Вашингтоні, що наблизять Україну до членства в Альянсі.