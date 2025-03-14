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Розвиток ситуації, наступні кроки та гарантії безпеки: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном

14 березня 2025 року - 21:30

Розвиток ситуації, наступні кроки та гарантії безпеки: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити розвиток ситуації та скоординувати наступні кроки.

Володимир Зеленський поінформував про результати конструктивної зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії. Він нагадав, що Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші. Водночас, за його словами, зараз Росія намагається висувати умови й хоче зробити процес припинення вогню хитким.

Емманюель Макрон розповів про зустріч керівників генеральних штабів, яка відбулася 11 березня в Парижі. На ній ішлося про зміцнення України вже зараз і в майбутньому.

Окремо обговорили роботу над підготовкою гарантій безпеки. Команди продовжують працювати, і невдовзі повне бачення буде чітко сформульоване.

Наступні кроки та контакти на найближчий час також були серед головних тем обговорення.

Глава держави подякував Емманюелю Макрону за підтримку й зусилля заради досягнення справедливого й тривалого миру для України.

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