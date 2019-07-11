Руслан Рябошапка назвав п’ять пріоритетів у роботі Національної ради з питань антикорупційної політики

Через п’ять років після ухвалення «антикорупційного пакету» потрібно запропонувати нові шляхи, які допоможуть перейти від процесу боротьби з корупцією до перемоги над нею. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики 18 липня.

«Минуло майже п’ять років, відколи був ухвалений так званий антикорупційний пакет. І за цей час ми пройшли досить довгий і складний шлях. Нам потрібно переосмислити, що відбувалося протягом останніх п’яти років, і запропонувати нові шляхи чи методи, за допомогою яких ми можемо перейти від процесу боротьби з корупцією до її подолання та перемоги над нею», – наголосив Руслан Рябошапка.

Заступник керівника Офісу Президента звернув увагу, що Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України існує п'ять років, але за цей час вона лише кілька разів формально збиралася.

«Я хотів би змінити цю практику й зустрічатися частіше. Ми визначили п'ять пріоритетів до кінця року. І хотіли б обговорити їх зі всіма учасниками Національної ради. Крім того, хотів би, щоб рішення, які напрацює і схвалить Національна рада, були втілені в життя», – сказав він.

За словами Руслана Рябошапки, перший з таких пріоритетів у роботі Нацради – це перегляд антикорупційного законодавства.

«П’ять років минуло з часу ухвалення законодавства про запобігання корупції, законодавства щодо Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І вже час переглянути, провести роботу над помилками й рухатися далі», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Другий пріоритет стосується напрацювання змін до Кримінального процесуального кодексу.

«З 2012 року було внесено багато змін до цього кодексу. І щоразу була одна мета – зробити життя адвокатів простішим, а слідчих, детективів і прокурорів – складнішим. На жаль, «правки Лозового» значно ускладнили роботу не тільки антикорупційних, а й взагалі правоохоронних органів», – підкреслив Руслан Рябошапка.

Зі свого боку керівник Офісу Президента України Андрій Богдан зазначив, що Національна рада з питань антикорупційної політики одними з перших має розглянути зміни до КПК України, які допоможуть зробити судовий процес і досудове слідство ефективнішими.

«Захищаючи права громадян на належне відстоювання своєї позиції в суді й під час досудового слідства, законодавець залишив дуже багато можливостей зловживати своїми правами. Як колишній адвокат вважаю, що за наявності достатніх коштів для утримання захисника довести до логічного завершення кримінальне провадження практично неможливо», – пояснив він.

Водночас третім пріоритетом роботи Нацради є розробка законодавства щодо посилення захисту викривачів, без участі яких неможливе розкриття корупційних правопорушень.

Четвертий напрям стосується ухвалення нової антикорупційної стратегії. Руслан Рябошапка нагадав, що Україна вже декілька років живе без дорожньої карти у цій сфері.

«Ми повинні якомога швидше завершити роботу над Новою антикорупційною стратегією. Я знаю, що проект такого документа вже є. Сподіваюся, що наша Національна рада якомога швидше доопрацює його, і ми запропонуємо цей стратегічний документ Президенту для внесення до парламенту», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

П’ятий пріоритет – розробити шляхи виконання міжнародних зобов'язань в рамках співпраці з Групою держав проти корупції (GRECO), Організацією економічного співробітництва та розвитку, а також у рамках моніторингових механізмів ООН.