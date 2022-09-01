Саме демілітаризація території Запорізької АЕС є метою українських і міжнародних зусиль – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні в нашій державі почався новий навчальний рік, як це і має бути. Попри все. Понад півроку повномасштабної війни. Надзвичайні руйнування, яких завдали нам окупанти. Але навчання українських дітей триває.

Відбувається в різних форматах, однак всюди системно, професійно. І я вдячний усім нашим освітянам, які й далі працюють і гарантують своєю увагою до дітей, що в усіх юних українців і українок є змога стати освіченими й жити гідним сучасним життям. Понад 300 тисяч першачків, майже 4 мільйони учнів – ось такий цьогоріч масштаб першого вересня.

Тож, окрім багатьох інших висновків, сьогодні можна зробити дуже важливий політичний висновок – про стійкість нашої держави, про силу нашого суспільства. Наші освітні інституції дієві. Наша держава й місцеві громади забезпечують відновлення навчання навіть у тих районах, у яких при окупації школи були зруйновані.

Сьогодні я був в Ірпені Київської області. Бачив початок роботи такої школи – відновленої. 1300 учнів і учениць здобуватимуть там освіту. Діти пішли в перший клас, як це й заведено. Я був щасливий побачити, як вони починають вчитись і в яких умовах це відбувається. Хороша, комфортна, по-людськи тепла школа. І так само буде на всій території нашої держави, з якої ми обовʼязково виженемо окупантів.

Хоч би що вони зруйнували, ми все відновимо, ми все відбудуємо. Хоч би як вони хотіли знищити Україну та українське, наші діти все одно підуть у свої школи, у свої університети й будуть абсолютно вільно здобувати освіту. Національну освіту. Гуманістичну освіту. Таку освіту, яка побудована не на брехні й пропаганді, яку поширює держава-терорист, а на реальних знаннях, на відкритості світу, на найкращих людських цінностях.

Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося. Сам факт попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити.

Добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об’єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії. Причому виникли саме через окупантів. Головне, щоб була воля зробити саме об’єктивні висновки. Постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників «Росатома», які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого обʼєкта... Ось це причини загроз.

У нас є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема за допомогою залякування мешканців Енергодара. Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ – передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити.

Коли ми бачились із паном Гроссі та членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських та міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ.

Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції. Під управлінням наших фахівців понад три десятиліття перебувають 5 обʼєктів – Чорнобильська станція і 4 робочі АЕС. До діяльності жодного з цих об’єктів у МАГАТЕ ніколи не було зауважень, поки Росія не вдерлася на нашу територію й не принесла сюди своє божевілля.

Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю, боєприпаси, коли вони припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка й була завжди під контролем України.

І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників.

Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Данії, який прибув в Україну. Подякував за підтримку – і це дуже корисна підтримка, зокрема в оборонній сфері. Обговорили подальші кроки на захист України та всієї об’єднаної Європи, санкційну політику та відновлення нашої держави після бойових дій.

Провів першу розмову з новим Премʼєр-міністром Ізраїлю Лапідом. Я підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії, до санкцій за все принесене цією війною зло. Зло, яке не мало б повернутися ніколи знову.

Звернувся до польського народу – 1 вересня є річницею початку Другої світової війни. Сказав у цьому зверненні важливу річ: як і той агресор був переможений і засуджений, неминуче буде переможений і засуджений і цей агресор. Коли вільний світ обʼєднаний і жертва агресії не залишається наодинці, коли ніхто не укладає ганебних пактів зі злом, війна завершується перемогою сил добра.

Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 155 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, із них 22 – посмертно. Загалом з 24 лютого державні нагороди отримали вже 28 042 українських воїни. Ті, хто героїчно захищає нашу державу на всіх напрямках. Хто вибив ворога з півночі, хто бʼє окупантів на сході, хто знищує їх на півдні і, що дуже важливо зараз, працює на звільнення нашого Криму.

А особливо сьогодні хочу подякувати нашим захисникам на Харківському напрямку – 92-й бригаді, усім воїнам і комбригу Федосенку. Дякую за вашу хоробрість, хлопці!

І також нашим Повітряним силам. Учора дуже добре відпрацювали зенітники на Донеччині – збили черговий вертоліт окупантів, уже 205-й за час повномасштабної війни, та два безпілотники. Загалом уже понад 800 російських безпілотників знищено. Сьогодні ж наші Повітряні сили непогано відпрацювали по ворожих ракетах – дякую за результат!

Дякую всім, хто захищає Україну!

Слава Україні!