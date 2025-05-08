Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру; Америка може із цим допомогти – звернення Президента

Щойно говорив із Президентом Трампом. Хороша розмова – дуже тепла й конструктивна. Привітали один одного й наші народи з днем перемоги у Другій світовій війні: 80 років перемозі над нацизмом, перемозі в Європі всіх народів разом, які здолали нацизм. Дуже важливо, що та спільна перемога й спільна робота союзників стали основою для миру й міжнародного права – для нормального життя багатьох народів.

Зараз це життя треба захищати, відновлювати – піднімати з руїн після російських ударів. Так само потрібно разом працювати, щоб мир був. Ми говорили з Президентом про спільні дії: про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію – тиск заради миру. Ми обговорили ситуацію на фронті. Ми обговорили дипломатичну роботу. Говорили про те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії.

Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність – готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому.

Звісно, ми говорили сьогодні про нашу угоду – угоду про економічне партнерство з Америкою. Ми відзначили, наскільки важливо, щоб наші відносини протягом десятиліть зміцнювали наші країни. І це буде. Я доручив команді оперативно працювати над створенням спільного українсько-американського фонду інвестицій – інвестицій у наше відновлення. Також погодили з Президентом Трампом наші наступні контакти.

І взагалі сьогодні дуже активний день.

Я говорив із новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом – ми домовилися про співпрацю. Вже є конкретні речі, які ми можемо зробити разом. Будуть рішення. Я говорив сьогодні ж із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – ми обговорили наші кроки: вступ у Євросоюз, наші перемовини, нашу оборонну підтримку, підтримку для нашої держави, для нашої стійкості. Ми маємо разом і надалі захищати Україну й усю нашу Європу. Саме це ми й робимо.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає наші національні інтереси й нашу незалежність!

Слава Україні!