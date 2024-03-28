Саме у зв’язку РНБО та СЗР варто розглядати те, як далі має працювати Рада нацбезпеки – Президент представив нового секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

Передусім Глава держави подякував попередньому секретарю РНБО Олексію Данілову за роки потужної, професійної роботи й зазначив, що він продовжить свою діяльність на дипломатичному напрямі.

Вітаючи Олександра Литвиненка з призначенням, Президент заявив про оновлення роботи Ради національної безпеки і оборони України.

«Олександр Валерійович працював у РНБО, і зараз цей досвід може поєднати із досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв’язку – РНБО та СЗР – варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її Апарат», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави поставив перед новим секретарем і Апаратом РНБО низку завдань, перше з яких – більше прогнозованості.

«РНБО має всі можливості, щоб об’єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Також, як зазначив Президент, РНБО має продовжувати виконання всіх поточних завдань, особливо в напрямі санкційної політики України. Третє завдання – доктринальна робота.

«Ми розпочали розробку Української доктрини, яка стане новою основою для політики та стратегічних рішень України. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни. Дуже розраховую, що РНБО в координації з органами влади та іншими суспільними структурами реалізує цю мету», – акцентував Глава держави.

Четвертим завданням Президент назвав кібер- та інформаційну безпеку, зокрема зміцнення захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та посилення координації всіх державних інституцій у цій сфері, розвиток спроможності ударного кіберпотенціалу країни.

«І пʼяте – що стосується нашої роботи Ставки, проєктів рішень, контролю за виконанням рішень. Усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства. Отже, робота зрозуміла, очікуємо пропозицій», – зазначив Володимир Зеленський.

Новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко запевнив, що зробить все для зміцнення безпеки України.

«Обіцяю, що ми зробимо все, щоб бути корисними для вас. РНБО – це інструмент, який набуває надзвичайної важливості в сучасних умовах нашої боротьби за існування проти російського агресора», – наголосив він.