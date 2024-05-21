Саміт миру та участь глобальних лідерів здатні повернути повну дієвість Статуту ООН і повний захист кожній нації – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Провів нараду – спеціальну – на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром – Камишін. Щодо нашого, українського, виробництва РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта.

Говорив сьогодні і з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту, і я дякую кожному воїну, кожному солдату й командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім, усій нашій державі, необхідні результати.

Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду – обороняє район Вовчанська й загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!

Хочу зараз окремо подякувати Швеції та пану Прем’єр-міністру Крістерссону особисто за сьогоднішнє нове рішення про довгострокову підтримку нашої держави, наших людей протягом наступних трьох років. Загальний обсяг – 7 мільярдів доларів. Це дійсно відчутно і зміцнить не лише нас, не лише Україну, а й увесь європейський периметр від Балтики до Чорного моря. Всюди, де російські божевільні можуть спробувати переглянути кордони на землі або на морі.

Також сьогодні продовжив дипломатичний марафон підготовки першого Глобального саміту миру – особисто запросив на Саміт іще чотири держави. Говорив сьогодні з лідерами Чилі, Албанії, Австрії та Мозамбіку. Плюс чотири держави на Саміті – дякую. Звичайно, ми обговорили й наші двосторонні відносини. Зараз кожен лідер, кожна держава здатні проявити своє лідерство, щоб саме цей рік став часом перемоги міжнародного права й справедливості, часом, коли програє не просто один агресор, а сама ідея війни – ідея перетворювати життя народів на руїни. Російська агресія спробувала перетворити Статут ООН на музейний експонат. Наш Саміт миру та участь глобальних лідерів здатні повернути Статуту ООН повну дієвість і повний захист кожній нації.

Я дякую всім, хто вже нам із цим допомагає! Дякую кожному лідеру, який дає потрібні сигнали іншим у світі – сигнали щодо того, що Саміт дійсно наблизить справедливе завершення цієї війни.

Слава Україні!