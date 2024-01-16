Санкційна група Єрмака-Макфола представила нові дослідження про обхід Росією обмежень експортного контролю у технологічній та цифровій сферах

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, напрацювала нові дослідження, що фокусуються на спробах Росії обійти обмеження експортного контролю щодо товарів військового та подвійного призначення, а також у сфері програмного забезпечення.

«Міжнародна санкційна група дійсно стала ключовим майданчиком, де незалежні експерти генерують ідеї нових санкцій, а також рекомендують, як ефективніше реалізовувати запроваджені обмеження. Я вдячний кожному експерту, який долучився до розробки пропозицій у ключових сферах експортного контролю та ІТ», – зазначив Андрій Єрмак.

Зі свого боку Посол Майкл Макфол акцентував: «Обмеження можливості Росії виробляти зброю є ключовим. Саме це я вважаю пріоритетом номер один для санкційної політики. Багато зроблено, але експерти нашої групи вказують на чимало способів посилення ефективності. Ми продовжуємо працювати».

Перше дослідження – «Проблеми забезпечення експортного контролю», що було підготовлене спільно з Київською школою економіки, викриває шляхи постачання в Росію товарів військового та подвійного призначення. У звіті розглядаються майже 2800 іноземних компонентів, знайдених у російській військовій техніці, а також компанії, відповідальні за їх виробництво.

Зазначається, що у 2023 році імпорт товарів військового призначення в РФ майже повністю відновився після впровадження обмежень і становив 90 % від обсягів до початку повномасштабного вторгнення. З іншого боку, імпорт товарів подвійного призначення скоротився майже на 29 %, що є свідченням успішності заходів з експортного контролю у випадку їх належного застосування та дотримання.

Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї. За перші десять місяців 2023 року західні компанії поставили до Росії критично важливих компонентів на загальну суму 2,9 млрд доларів. Імпорт до РФ верстатів із ЧПУ в січні – жовтні 2023-го зріс на 33 % порівняно з досанкційним періодом і склав 292 млн доларів.

Експерти закликають вжити заходів для того, щоб експортний контроль випереджав російські спроби обійти його. У таких заходах мають бути враховані окремі виклики на різних етапах ланцюжка постачання, крім того, вони мають бути спрямованими на усунення прогалин у політиці експортного контролю, посилення корпоративної відповідальності, протидію спробам обходу з боку третіх країн, а також зміцнення інституцій та міжнародної співпраці.

Друге дослідження – «Як виявити та використати слабкі місця Кремля у сфері комп’ютерних мереж і програмного забезпечення» – аналізує використання з боку РФ західного програмного забезпечення для функціонування критичних систем у військовій, енергетичній та фінансовій сферах, а також у напрямку розробки штучного інтелекту та застосування хмарних технологій.

Російський військово-промисловий комплекс значною мірою покладається на взаємопов’язані програмні системи, побудовані на основі Red Hat Linux. Системи Neutrino, Alt 8 SP та Astra Linux також були створені за участю західних компаній.

Російські енергетичні компанії значною мірою покладаються на західне ПЗ для оцінки покладів у родовищах природних ресурсів. Ключові системи включають Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer's Desktop і STARS. Попри санкції, ці програмні пакети доступні через місцевих представників та посередників. Одними з основних користувачів указаного програмного забезпечення є компанії «Роснефть» і «Газпром», що перебувають під західними санкціями.

Російські банки продовжують використовувати програмні продукти виробництва Oracle і Microsoft. Проблеми з використанням систем SAS і IBM штовхають фінансові установи до пошуку альтернативних програмних продуктів, зокрема Digital Q.Reporting і Polymatica. Таким чином, неефективне імпортозаміщення у фінансовій сфері відкриває вікно для потенційно успішних санкційних обмежень. Залежність від ПЗ VMware і Citrix спонукає російські установи до використання власних альтернатив, які мають проблеми з функціональністю та надійністю.

Експерти Групи рекомендують запровадити санкції проти російських розробників та припинити підтримку російських програмних продуктів з боку компаній-підрядників із країн-партнерів, зокрема притягувати такі компанії до відповідальності за порушення принципів KYC (know your client). До інших запропонованих обмежень входять вимоги припинити фінансові операції з російськими компаніями, заборонити участь західних компаній у спільних розробках, а також створення окремої бази даних з альтернативного програмного забезпечення, яке використовує РФ.