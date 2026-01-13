Санкційний тиск створив серйозні проблеми для економіки РФ, Україна пропонує конкретні кроки для його посилення – Владислав Власюк

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів брифінг для керівників і представників дипломатичних установ країн Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Японії, акредитованих в Україні.

Захід був присвячений аналізу ефективності санкцій проти Росії та визначенню пріоритетних напрямів для подальшого посилення санкційного тиску. У брифінгу також узяли участь заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Владислав Власюк поінформував партнерів про вплив санкцій на російську економіку, яка, за його словами, перебуває у фазі стагнації. Попри спроби стимулювати економічну активність шляхом рекордних внутрішніх запозичень, цей інструмент має обмежений ефект.

За підсумками року всі галузі індустріального виробництва в РФ демонструють спад. Зокрема, у листопаді – грудні 2025-го було зафіксовано падіння на 2–5 % порівняно з попереднім роком, а нафтогазові доходи знизилися на 24 % проти 2024-го.

Особлива увага – необхідності подальшого посилення санкцій, зокрема протидії схемам постачання іноземних компонентів до Росії та запровадженню обмежень щодо російських виробників озброєння. Владислав Власюк зазначив, що впродовж минулого року Росія імпортувала понад 2 млн електронних компонентів і придбала близько 700 одиниць високотехнологічного обладнання, що використовується у військовому виробництві.

Також, за його словами, важливим напрямом залишається посилення санкцій у фінансовому та банківському секторах, зокрема щодо операцій із криптовалютами. Окремо він наголосив на необхідності більш рішучих дій проти танкерів так званого тіньового флоту, включно з можливістю зупинки та арешту таких суден.

Відповідні санкції вже дають значний ефект. Зростає вартість послуг: фрахт суден для постачання нафти в Індію – на 49 %, у Китай – на 36 %, а страхування суден у Чорному морі подорожчало на 200 %.

«Більшість країн, які ви представляєте, наразі готують нові санкційні пакети. Україна готова ділитися інформацією та аналітичними матеріалами, щоб сприяти посиленню тиску на Росію. Це відкриває додаткові можливості для впливу й може стати важливим чинником для просування переговорів щодо досягнення достойного миру», – зазначив Владислав Власюк.