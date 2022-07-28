Санкції мають перетворити Росію на паперового тигра з картонним мечем – Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами провідних ЗМІ Європи

Дорожню карту санкцій, напрацьовану Міжнародною робочою групою щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол, виконано на 60%. Про це очільник Офісу Глави держави розповів під час онлайн-спілкування з представниками провідних європейських ЗМІ, у якому також взяли участь члени групи Єрмака-Макфола.

«Ще чотири місяці тому все це здавалося неймовірним. Два місяці тому дещо стало можливим. Сьогодні це стало неминучим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завтра факт виконання всіх рекомендацій нашої групи став доконаним», – наголосив він.

Андрій Єрмак зазначив, що метою міжнародної санкційної групи, яка була створена з ініціативи Президента України Володимира Зеленського, є перетворення Росії на паперового тигра з картонним мечем.

«Економіка – це кров війни. Гроші – це зброя і в прямому, і в переносному значенні. Необхідно завдати нищівного удару по економіці агресора, позбавити його грошей. Образно кажучи, замінити його сталь на картон», – пояснив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак нагадав, що за час роботи експертна група напрацювала чотири ґрунтовні документи: санкційну Дорожню карту й детальні набори рекомендацій щодо енергетичних, індивідуальних та фінансових обмежень.

«Кожен із цих документів є результатом спільної роботи багатьох експертів світового рівня. Матеріали передаються лідерам членів санкційної коаліції. Це насамперед США, Британія, Австралія, ЄС. Тамтешні чиновники використовують їх при підготовці санкційних пакетів», – розповів він.

Керівник Офісу Президента також висловив переконання, що окремі розмови щодо «втоми від санкцій» є інформаційними маніпуляціями, що свідчать про беззаперечний успіх і результативність діяльності Міжнародної санкційної групи.

Співголова групи Майкл Макфол зазначив, що санкції є одним з інструментів, який може допомогти закінчити жахливу війну Росії проти України.

Він зауважив, що робоча група нині налічує понад 60 членів із різних країн.

«Це найкращі експерти, які працюють над санкціями проти Росії, щоб міжнародний санкційний режим був усебічним», – наголосив Майкл Макфол.

Європейські журналісти ставили членам групи запитання, пов’язані з ефективністю санкцій, їх впливом на країни Заходу, тим, як іще держави Європи можуть посилити тиск на Росію та допомогти Україні, а також щодо вторинних санкцій.

Андрій Єрмак зауважив, що наша держава активно працює над проблемою обходу обмежень і проводить для цього велику дипломатичну й геополітичну роботу.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма додав, що питання вторинних санкцій є одним з основних пріоритетів для групи Єрмака-Макфола на найближчий період, оскільки це найефективніший засіб боротьби з обходом обмежень.

Андрій Єрмак також наголосив, що перемога України у війні, яку проти неї розв’язала Росія, буде сукупністю багатьох елементів, насамперед героїзму українських військових та решти громадян, успіхів на фронті, економічного пресингу у вигляді потужних санкцій.

Крім того, він зробив акцент на тому, що на переговорах, якими закінчуються всі війни, наша держава повинна мати сильну позицію. Також не може бути жодних компромісів щодо незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.