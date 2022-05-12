Санкції проти РФ мають бути довгостроковими задля примушення її до припинення війни проти України та убезпечення від подібної агресії в майбутньому – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що війна Росії проти України є агресією проти всієї Європи та замахом на загальноприйняті принципи міжнародних відносин, і агресор має бути зупинений спільними зусиллями, зокрема за допомогою системних довгострокових санкцій.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з впливовими європейськими посадовцями та дипломатами.

«Було б наївно розраховувати, що російське керівництво відмовиться від своїх планів через зниження рівня життя громадян. Тож потрібно зробити так, щоб фінансова система не впоралася з цим тягарем, щоб російська промисловість не мала технічних можливостей, технологій і матеріалів для виробництва знарядь війни. Тому санкції мають бути довгостроковими», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що команда провідних міжнародних та українських експертів (група Єрмака-Макфола), формування якої стало результатом ініціативи Президента України Володимира Зеленського, розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії.

Він передбачає насамперед повне ембарго на російські енергоносії – головне джерело фінансування воєнної машини РФ. Запропоновано максимально розширити транспортні та страхові санкції, відключити всі російські фінансові установи від світової системи.

Дуже важливим є визнання Росії державою – спонсором тероризму та виключення її з FATF, розширення персональних санкцій проти переважної більшості російських чиновників, олігархів і пропагандистів. Потрібні й подальші санкції проти державних підприємств РФ.

Андрій Єрмак наголосив, що також важливо впроваджувати вторинні санкції проти держав, фізичних чи юридичних осіб, які сприяють агресії Росії або допомагають їй обходити санкції.

«Особливо підкреслю, що План передбачає посилення заходів з прозорості та поглиблення координації. Синхронізація санкційних політик у часових та юридичних межах є дуже важливим чинником збільшення їхньої ефективності», – переконаний він.

Крім того, Андрій Єрмак поінформував про нову ініціативу групи санкційних експертів – представлену 9 травня Дорожню карту, що містить покрокову стратегію з докладними рекомендаціями для Європейського Союзу щодо впровадження енергетичних санкцій.

«Ми надаємо чіткі пропозиції щодо зведення до мінімуму нафтових прибутків Росії протягом перехідного періоду та забезпечення керованого поетапного ембарго на імпорт російського газу. Наші пропозиції спрямовані на те, щоб зменшити шок для європейських економік від таких кроків. Ідеться насамперед про регульований імпортний податок або тариф і зберігання коштів за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку», – розповів він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що міжнародна експертна група Єрмака-Макфола вітає рішення Європейської комісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти, що є дуже важливим.

Андрій Єрмак наголосив, що подібні рішення сьогодні слід ухвалювати швидко, оскільки це допоможе зберегти якомога більше життів українців, зменшити кількість руйнувань у нашій країні внаслідок війни, зменшити масштаби продовольчої кризи у світі з усіма її наслідками. Також важливі рішення щодо підтримки України у торговельно-економічній сфері.

На його переконання, активна співпраця України з ЄС у цей складний період доводить, що наша держава вже є частиною єдиної європейської команди, і це знаходить дедалі більшу підтримку серед громадян європейських країн. А післявоєнна відбудова України та глибша економічна інтеграція зі створенням нових високотехнологічних підприємств також буде вигідною для європейських корпорацій.

Андрій Єрмак заявив, що в Україні сповнені рішучості продовжувати інтеграційний процес, і для нашої держави неприйнятні пропозиції щодо «альтернативних варіантів євроінтеграції».

«Україна має стати частиною об’єднаної Європи якнайшвидше. Це питання обопільної безпеки», – сказав він.

Відповідаючи на запитання учасників зустрічі про те, як іще Європа може підтримати Україну, Андрій Єрмак зауважив, що наша держава надалі потребує більше зброї, і у європейських столицях чудово знають, якої саме.

«Якщо ця війна триває, це означає, що санкцій недостатньо і зброї недостатньо. І ми не будемо припиняти розмови на ці теми», – зауважив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що Україна ніколи не піде на компроміси в питаннях своєї незалежності, суверенітету й територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

Він також зазначив, що з початком цієї війни стало зрозуміло, що у Європі та в усьому світі немає надійної системи безпеки. І зараз одним з головних питань є обговорення майбутніх чітких безпекових гарантій для України. За його словами, наша держава хотіла б бачити серед гарантів якомога більше країн світу.

Також під час розмови було порушено питання репарацій, яке є вкрай актуальним з огляду на страшні руйнування, які спричинила російська армія в нашій країні. За його словами, як і у випадку із санкціями, професійні експерти запропонують чіткі механізми, які б дали змогу спрямовувати на потреби постраждалих громадян і відбудову об’єктів інфраструктури України конфісковані російські активи, кошти на ескроу-рахунках тощо.