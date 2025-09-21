Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Санкції проти російського танкерного флоту та розвиток двосторонніх відносин: відбулася зустріч президентів України та Панами

24 вересня 2025 року - 21:26

Президенти України та Анголи обговорили поглиблення двосторонніх відносин та співпрацю у взаємовигідних сферах

24 вересня 2025 року - 20:54

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

24 вересня 2025 року - 18:50

Перша леді України закликала учасників 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН зробити ментальне здоров’я глобальним пріоритетом

24 вересня 2025 року - 15:30

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Санкції проти російського танкерного флоту та розвиток двосторонніх відносин: відбулася зустріч президентів України та Панами

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Панами Хосе Раулем Муліно, щоб обговорити важливість санкцій проти російського тіньового флоту.

Глава держави подякував Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Володимир Зеленський висловив окрему подяку за кроки, які обмежують можливості російського тіньового флоту.

Президент повідомив, що Україна вже перебуває на фінальному етапі відкриття посольства у столиці Панами та відзначив підтримку з боку панамського уряду в цьому процесі.

Глава держави зазначив, що Україна готує резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, закликав її підтримати й запросив приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Володимир Зеленський розповів про злочини Росії проти дітей, зокрема про те, як росіяни вивозять їх із дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях до РФ. Президент наголосив, що вони роблять усе, щоб стерти ідентичність юних українців та змусити забути рідну мову.

Окрема увага – важливості посилення санкцій проти Росії. Хосе Рауль Муліно зазначив, що Панама вже скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів, частина яких перебуває в неналежному стані та небезпечна для експлуатації.

Глава держави запросив Хосе Рауля Муліно приїхати до України.

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року.
