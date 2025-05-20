Санкції проти Росії та євроінтеграційний шлях України: Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави коротко поінформував про перебіг мирного процесу та наступні кроки України спільно з партнерами. Зокрема, триває підготовка до продовження переговорів із російською стороною щодо припинення вогню, гуманітарних питань, звільнення полонених.

Президент України подякував ЄС за схвалення 17-го пакета санкцій проти Росії. Він наголосив, що наступний має бути ще сильнішим і спрямованим на енергетику, банківський сектор і тіньовий флот: не лише на судна, а й на екіпажі, які їх обслуговують.

Антоніу Кошта зазначив, що важливо продовжувати синхронізацію всіх санкційних рішень із партнерами. Він також підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню будуть застосовані сильніші санкції.

Окрема увага – відкриттю переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава на технічному рівні виконала всі вимоги Європейської комісії та розраховує, що перші кластери будуть відкриті найближчим часом.

Президент Європейської ради запевнив: він докладатиме зусиль для того, щоб переговорний процес був розблокований якнайшвидше.