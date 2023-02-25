Санкції проти Росії запроваджуватимуться й надалі, щоб нічого не залишилося від потенціалу російської агресії – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за війну.

Десятий і, очевидно, не останній пакет.

Санкції будуть запроваджуватись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії.

Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде.

Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на «Росатом», всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу.

Звичайно, ми продовжимо роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення.

Дуже хороший дипломатичний імпульс цього тижня дала й наша резолюція, яка була ухвалена на Генасамблеї ООН. Резолюція щодо миру для України, щодо територіальної цілісності нашої держави і захисту міжнародного права від агресії Росії. Фактично ми бачимо, що сенс нашої формули миру стає основою конкретних міжнародних політико-правових рішень, і їх підтримує світова більшість.

Я дякую кожній зі 141 держави, які підтримали нашу резолюцію. Дякую кожному лідеру держав і кожному народу, які однаково з Україною цінують свободу й міжнародний порядок.

Звичайно, кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави й кожен прояв світової уваги до українців базуються на незламності нашого народу України, на незламності наших воїнів.

На тому, що Україна – міцна й постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим.

Глобальний центр сили й сміливості зараз саме тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі й болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, усім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за такий результат потужний на сході.

Результат на сході, щоб, як наслідок, ми мали результат і на всіх інших напрямках.

Сьогодні відзначу бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 77-ї окремої аеромобільної бригади за героїзм і результативність у боях на Бахмутському напрямку. Молодці, хлопці!

Артилеристи 55-ї бригади «Запорізька Січ», морпіхи 35-ї окремої бригади імені контр-адмірала Остроградського, піхотинці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гандзюка та 72-ї окремої бригади імені Чорних Запорожців, а також десантники 79-ки – усі на Донбасі – я дякую вам, хлопці, за гідну відсіч ворогу!

Хочу подякувати сьогодні особливо усім військовослужбовцям Інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України. Усім тим, хто працює на землі, щоб Україна перемагала в небі.

Сьогодні – професійне свято наших військових авіаційних інженерів.

Це люди, чию фаховість, надійність повністю підтвердила наша здатність боронити небо. Я дякую всім, хто робить цей інженерно-авіаційний внесок у наближення нашої перемоги!

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!

Дякую всім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії!

Світла пам’ять усім героям, які віддали своє життя за нас, за Україну!

Слава Україні!