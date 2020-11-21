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Сергій Гриневецький призначений головою Одеської облдержадміністрації

27 листопада 2020 року - 18:01

Сергій Гриневецький призначений головою Одеської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 520/2020 Глава держави підписав 27 листопада.

Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю. Тож Президент побажав новому очільнику Одеської ОДА плідної роботи.

Довідка. Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет «Механізація сільського господарства».

Має стаж роботи 38 років. Був народним депутатом України VI та VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року. Має почесні грамоти Кабінету Міністрів та Верховної Ради, державні нагороди.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №520/2020

Про призначення С.Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації
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