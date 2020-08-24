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Сергій Трофімов передав орден «За заслуги» ІІІ ступеня заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову

15 вересня 2020 року - 21:09

Сергій Трофімов передав орден «За заслуги» ІІІ ступеня заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов передав орден «За заслуги» ІІІ ступеня заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову.

Наріман Джелялов був нагороджений указом Президента № 335/2020 з нагоди Дня Незалежності України, проте в той час він перебував на території окупованого Криму й лише зараз зміг отримати заслужену відзнаку.

Під час зустрічі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу розповів про ситуацію щодо забезпечення кримчан водою, а також про порушення прав людини на окупованій території.

«Тема Криму дуже важлива для нас, ми слідкуємо за всіма подіями на півострові», – зазначив перший заступник керівника Офісу Глави держави.

На врученні також був присутній постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич. Разом із Сергієм Трофімовим вони побажали Наріману Джелялову подальших перемог і високих нагород та домовилися зустрітися у вільному українському Криму

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