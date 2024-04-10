Серійне виробництво та нові зразки ракет: у нашої «оборонки» є потрібні результати – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої «оборонки» є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР.

Друге. Міжнародна робота.

Зустрівся з міністром оборони Литви – це його перший закордонний візит на цій посаді, і важливо, що саме в Україну. Обговорили потреби наших воїнів, нашу співпрацю – України та Литви – у виробництві зброї.

Звернувся до учасників форуму в Греції: Дельфійський форум – представницьке зібрання, політичні та експертні кола Європи й Америки. Говорив передусім про Харків, про інші наші міста, наші громади, які зазнають постійного російського терору. ППО, далекобійна зброя, артилерія – ключові пріоритети зараз. Працюємо за всіма напрямами нашої зовнішньої політики, щоб дати більше цієї сили нашій державі.

Зустрівся з керівницею Міжнародної організації з міграції. Обговорили проєкти допомоги нашим людям, які втратили житло, програму будівництва укриттів для шкіл, програми сприяння переселенцям, які засновують підприємства та створюють робочі місця, та подякував за підтримку наших громад, особливо тих, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Говорив із главою уряду Ірландії – привітав із початком роботи на посаді, також домовилися продовжувати нашу співпрацю – України та Ірландії: як двосторонню, так і на європейському рівні. Сьогодні ж говорив із Президенткою Швейцарії, і це – продовження нашої консолідації міжнародної спільноти. Кожен лідер, кожна держава, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до наших глобальних зусиль – до першого саміту миру, який у червні має відбутись у Швейцарії. Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни. Мир не має альтернативи. Але, щоб це було, щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі формати нашої сили. Фізична в захисті від терору – це й ППО, і наші спроможності на фронті, і наша можливість досягти необхідних результатів у Чорному морі, і наше внутрішнє виробництво зброї, і економічна стійкість України, і тиск партнерів на Росію, і якнайсильніша консолідація світу. У жодному з цих аспектів ми не маємо права схибити.

І ще одне.

Сьогодні російські терористи знову завдали ударів керованими авіабомбами по наших громадах. Зокрема, Харківщина. Є постраждалі, станом на цей час відомо про трьох загиблих, із них одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Цей російський терор – щодня й щоночі в нашому прикордонні та у прифронтових районах. Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас. Звичайно, ми збільшуємо наші можливості – нашу далекобійність, наші спроможності знищувати окупанта. Але потребуємо принаймні не меншої внутрішньої сили, внутрішнього розуміння, що війну на своїх умовах закінчують лише сильні. Слабкі – тільки на чужих. Україна повинна бути сильною. Все для цього зробимо. Дякую кожному, хто додає Україні сили! Дякую всім, хто воює й працює заради нашої держави та людей.

Слава Україні!