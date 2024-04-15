«Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Провів Ставку. Дві теми ключові зараз – фронт та енергетика.

Була доповідь Головкома Сирського. Щодо тих напрямків, де найбільш гаряче.

Окрема увага – боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп’янському.

Я вдячний кожному солдату та командиру, усім нашим підрозділам, які захищають наші позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

Міністр оборони України Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки.

Розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати.

Провів сьогодні й наради щодо нашої роботи з партнерами найближчими тижнями. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу.

Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно.

Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють – із багатьма іншими, – щоб не було й подальшої ескалації.

Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті.

І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.

«Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити.

Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.

Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше.

Я дякую всім у світі – кожному лідеру, кожній державі, які справді допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати справді на сто відсотків і як майже сто відсотків «шахедів» і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це.

Ще одне. Сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Зустрівся з ним. Подякував за справді вагому та принципову підтримку України. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди – будемо готувати підписання з лідером Норвегії. А також працюємо зараз над розширенням оборонної співпраці, зокрема над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо й те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку – усі форми стійкості важливі в час війни.

Дякую кожному у світі, хто з Україною! Дякую всім, хто має достатню рішучість, щоб дійсно перемагати терор!

Дякую всім в Україні, хто б’ється та працює заради нашої перемоги.

Слава Україні!