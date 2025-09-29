Шість країн уже виділили понад 2 млрд дол. через ініціативу PURL, і ще шість готові долучитися

Уже шість країн – членів НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад 2 млрд дол. у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Ця ініціатива, яку створили спільно НАТО та США, запрацювала в серпні цьогоріч. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

«Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для "петріотів", ракети для "хаймарсів"», – наголосив Президент України.

Зараз американська сторона узгоджує з Україною п'ятий та шостий пакети. Паралельно почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія, Ісландія заявили про готовність зробити внески до п'ятого пакета.

Україна розраховує в жовтні додатково наповнити цю програму, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.