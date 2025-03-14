Шлях до миру має розпочатися безумовно – виступ Президента на онлайн-зустрічі лідерів країн

Щиро дякую, Кіре! Дякую за цю зустріч, за організацію цієї зустрічі. І дякую всім вам за те, що підтримуєте Україну.

Хочу почати з кількох важливих, на мою думку, моментів. Перше: з вівторка ми маємо пропозицію щодо припинення вогню, щодо військової тиші в повітрі, на морі та на лініях фронту. Це американська пропозиція – повне безумовне припинення вогню на 30 днів.

І за цей час без убивств справді можна було б обговорити всі аспекти справжнього миру. Що ж, ми казали, хто буде відтягувати мир і гальмувати все, і тепер ми це чітко бачимо. Припинення вогню могло б уже відбутись, але Росія робить усе, щоб цього не допустити.

Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області – я маю на увазі Покровськ. Це велика робота наших героїв і великий успіх, як на мене.

Путін також бреше про те, що припинення вогню – це нібито занадто складно. Насправді все можна контролювати, і ми обговорювали це з американцями.

Правда в тому, що Путін уже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джидді в Саудівській Аравії. І він затягуватиме її й надалі. Це війна Росії – понад три роки повномасштабних бойових дій і руйнувань. Щоб зупинити це, потрібен активний тиск, а не просто переговори – тиск на Росію. Потрібні рішучі заходи, щоб зробити хоча б перші кроки до припинення війни. Сюди належать санкції – санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати. І я прошу вас зробити ці кроки й попрацювати над цим із вашими партнерами.

Друге: ми маємо сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека – це запорука встановлення надійного й тривалого миру. Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони. Необхідно визначити чіткі зобов’язання щодо того, як це працюватиме.

Те саме стосується інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у ваших країнах. Європі потрібні власні арсенали та здатність виробляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не має займати від 3 до 5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше.

Крім того, я прошу вас не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому у ваших країнах. Нам усім потрібен захист. Я дякую кожному з вас, хто допомагає нам із ППО.

А ще це дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи.

І третє: нам треба об’єднати не лише Європу та «Велику сімку», але й усі інші країни світу заради миру. Багато з вас мають зв’язки по всьому світу: в Латинській Америці, Азії, Африці й Тихоокеанському регіоні. Ми хочемо завершити цю війну справедливо й остаточно та максимально активізували дипломатію, щоб цього досягти. Світ має зрозуміти, що Росія – це єдина перешкода, що стоїть на заваді миру.

Я прошу вас говорити з усіма, від Бразилії до Китаю, від африканських держав до країн Азії, про те, що потрібен справжній мир. Мир завдяки силі. Мир через примушення Росії до всіх необхідних кроків заради миру.

Упродовж багатьох років Путін брехав світові, стверджуючи, що він не провокував і не затягував цю війну. Але тепер у ситуації з припиненням вогню все дуже очевидно. Хто нав’язує непотрібні умови, які все ускладнюють і затягують, той і є справжньою причиною війни. Це робить Путін. Шлях до миру має розпочатися безумовно. І якщо Росія цього не хоче, необхідно застосовувати сильний тиск доти, доки вона цього не зробить. Москва розуміє лише одну мову. Я прошу вас поговорити з Америкою, з Президентом Трампом, щоб допомогти швидше досягти миру. Це може статися завдяки повним санкціям, сильному тиску, який змусить Росію до миру.

Мир можливий. Він можливий, коли ми всі працюємо, і працюємо разом, заради миру, заради гарантій безпеки, заради того, щоб агресор нічого не отримав від цієї війни.

Дуже вам дякую! Дякую за вашу підтримку!

Слава Україні!