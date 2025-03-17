Шлях до миру, продовження оборонної допомоги та посилення ППО: Президент України зустрівся з Президентом Фінляндії

У Гельсінкі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Фінляндії Александра Стубба.

Глава Української держави подякував Фінляндії за підтримку України під час повномасштабної російської агресії та наголосив на тому, що важлива єдність Європи в тиску на Росію, аби досягти справедливого та сталого миру.

«Наші народи знають, що таке сусідство з Росією насправді. І тільки коли ми всі разом, коли ми всі в Європі взаємодіємо, допомагаємо одне одному й працюємо разом із партнерами у світі – тільки в умовах єдності ми можемо забезпечувати спокій і нормальне, безпечне життя для наших народів, життя без війни», – зазначив Президент України.

Одна з основних тем зустрічі – продовження оборонної підтримки України та посилення ППО. Володимир Зеленський зауважив, що попри слова російського диктатора про припинення обстрілів об’єктів української енергетики цієї ночі Росія атакувала цивільну інфраструктуру України.

«Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої ППО, потрібен тиск на Росію заради безпеки й порятунку життів наших людей. Я дякую Фінляндії за таку підтримку та новий оборонний пакет, що був оголошений раніше», – сказав він.

Лідери також обговорили інвестиції у виробництво української зброї. Глава Української держави подякував Фінляндії за рішення виділити 660 млн євро на закупівлю у фінських компаній оборонних матеріалів і техніки для потреб Сил оборони України.

Під час зустрічі окремо йшлося про лідерство Фінляндії у створенні коаліції укриттів цивільного захисту з будівництва сховищ і залучення до неї якнайбільшої кількості країн. Сьогодні міністри підпишуть документ, який започатковує коаліцію.

Крім того, обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. Володимир Зеленський наголосив на тому, що для України надзвичайно важливі гарантії безпеки.

«Я вдячний вам, пане Президенте, за готовність працювати разом з нами над гарантіями безпеки, і, зокрема, ми обговорюємо разом з іншими в Європі конкретні важливі кроки на землі, ми обговорюємо з партнерами гарантії безпеки в небі та на морі, які можуть убезпечити мир», – додав він.

Александр Стубб запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу з боку його країни.

«Фінляндія продовжуватиме надавати міцну підтримку Україні. Ми в цьому разом. Ми розуміємо, що ви переживаєте. Ми залишатимемося поруч із вами стільки, скільки буде потрібно», – підсумував Президент Фінляндії.