Що більше форм терору використає Росія в цій війні, то більше коштів світ спрямує на зброю й захист – звернення Президента України до учасників Bloomberg New Economy Forum

Шановні пані та панове!

Дякую вам за увагу до України!

Сьогоднішнє наше спілкування фактично фіналізує роботу вашого форуму, це символічно. Символічно, бо глобальна ситуація безпосередньо залежить від того, коли і як закінчиться російська агресія.

Погляньте, скільки загроз і криз для всіх у світі спровоковано цією агресією. Я наведу зараз три приклади, але їх більше, значно більше.

Щойно сталася чергова російська терористична атака. Зранку – десятки ракет. Цивільні обʼєкти – головна мішень. Росія воює проти електрики й тепла для людей, підриває електростанції та інші енергооб'єкти.

Це така повсякденність зараз в Україні – через російський терор. Ось чому ми докладаємо стільки зусиль, щоб отримати сучасні ППО й ПРО від партнерів. Плюс постійні бойові дії на фронті довжиною понад тисячу кілометрів.

Що це означає з глобального погляду?

Замість того щоб вкласти трильйони доларів у розвиток людського капіталу, світ буде витрачати колосальні кошти на переозброєння – додатково до вже запланованих. От побачите.

Зараз усі уважно дивляться на те, як ми в Україні захищаємося. Дивляться, яка зброя найкраща, яка тактика спрацьовує, які оборонні системи дають максимальний результат.

Якщо говорити чесно, лише кілька країн могли б зараз захищатися від агресії так само інтенсивно, як це робимо ми. Просто немає стільки снарядів, зброї. Але потенційних агресорів у світі й заморожених конфліктів, які можуть розгорітися знову, все ж більше, ніж таких країн. А отже, є шалений дефіцит безпеки.

Тому що більше форм терору використає Росія в цій війні, то більше коштів світ у підсумку спрямує на зброю й на захист від потенційного повторення таких ударів, яких ми зазнаємо.

Ще приклад... Замість того щоб приділяти максимум уваги «зеленій» трансформації, різні уряди однаково шукають, як би гарантувати дешевше постачання нафти, газу, вугілля, щоб знизити енергетичні ціни.

Саме ціна енергії, а не чистота енергії – питання номер один для багатьох. І так не було б, якби не російська агресія і використання Росією енергоресурсів як зброї.

Третій приклад... За лічені тижні й абсолютно штучно виникла загроза голоду для десятків мільйонів людей. Не через посуху чи економічну кризу, а через військову блокаду наших портів, країни – експортера продовольства. Десятиліттями світ не бачив подібного.

Будь-яка нова катастрофа у тій чи іншій країні через високі ціни на їжу або, не дай боже, через голод – це мінус роки для глобального розвитку.

На вашому форумі обговорювалося багато різних тем протягом цих днів... Але скільки з них не залежать від того, що принесла і ще, на жаль, може принести російська агресія? Меншість.

Тому, коли Україна пропонує формулу миру, це справді формула миру не просто для нас, а для світу. Коли загроза комплексна, то й відповідь має бути комплексною. Простою зупинкою вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула. Треба повертати мир – надійно, довготривало. Простим пом'якшенням криз, що спровоковані Росією, не повернеш стабільності. Треба повністю демонтувати кожну загрозу.

Днями на саміті в Індонезії я представив саме такі наші пропозиції – надійного миру й повного демонтажу російських загроз. І я дякую всім, хто підтримує українську формулу миру.

А зараз хочу додати ще один компонент. Що означає мир? Це ж дуже практично насправді. Це порятунок життів. Стабілізація і розвиток. Розвиток!

Уже зараз, приєднуючись до відбудови України, різні країни й компанії отримують стимули для зростання. Але коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо надійний мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку. І це не просто про економіку, а саме про сучасну економіку.

Наведу вам іще три приклади.

Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з Росії. У нас величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці. Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для цілей декарбонізації.

Ми станемо одним з основних постачальників «зеленого» водню й «зеленої» електрики в ЄС.

Кліматичні умови України, вільні площі, енергія сонця, енергія вітру дають змогу виробляти «зелену» електрику з дуже конкурентною собівартістю.

Лише за три роки перед російським вторгненням у нас було збудовано 7 гігаватів відновлюваної енергетики. Потенціал – у рази більший.

Плюс Україна може виробляти десятки мільйонів тонн «зеленого» й дешевого аміаку. Плюс сильні позиції в біоенергетиці. Плюс потужна атомна енергетика й енергетична інфраструктура, яка об'єднана з енергомережею Євросоюзу.

Зараз російський ракетний терор спрямований передусім на ці наші потужності. Лише позавчора Росія за день випустила майже сто ракет проти наших енергообʼєктів. Майже сто! Сьогодні – знову...

Звичайно, втрати великі. Але це означає тільки те, що й відбудова буде масштабною. Я запрошую ваші країни й компанії вже оцінювати перспективи та приєднуватися до нашої відбудови.

До речі, зараз маємо рішення однієї з найбільших австралійських приватних інвестиційних груп, яка зобов'язалася інвестувати перші 500 млн дол. саме в ініціативу щодо «зеленого» зростання України в межах створення Фонду відновлення обсягом 25 млрд дол.

Я вдячний пану Ендрю Форресту за рішення бути першим, а також пану Ларрі Фінку з BlackRock за допомогу у структуруванні цього Фонду.

Інший приклад – видобуток ресурсів.

Сучасна економіка потребує літію, графіту та інших рідкоземельних металів. По деяких таких ресурсах у нас найбільші запаси у Європі. Це вже колосальні можливості. Плюс виробничі й транспортні можливості, плюс наш потенціал у машинобудуванні, наша культура праці й доступ до провідних ринків світу – це основа саме для того економічного зростання, якого всі так потребують.

Третє – аграрний сектор. Світ побачив, що без українського експорту неможливо гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

Наша експортна зернова ініціатива вже допомагає стабілізації. І щойно ухвалено рішення подовжити її на 120 днів. Але пропозиція України – подовжити Чорноморську ініціативу безстроково. Це життєво необхідно для стабільності.

Плюс ми заснували програму Grain From Ukraine, щоб разом із партнерами надати стільки продовольчої допомоги найбіднішим країнам, скільки тільки можливо.

Але повернення миру Україні означатиме, що ми зможемо не просто стабілізувати ринок у відповідь на кризу, а гарантувати продовольчу стабільність і недопущення будь-яких криз.

І знов-таки я навів лише три приклади, а їх значно більше.

Мир в Україні – це глобальна потреба. Я підкреслюю: не тимчасове затишшя, не муляж миру, яким спокушає Росія, щоб просто підготувати новий етап агресії, а справжній мир. Я знаю, що його можливо досягти.

Але для цього треба берегти глобальну єдність і продовжувати підтримувати нашу боротьбу за свободу. Треба берегти глобальну чесність і посилювати тиск на Росію за терор. І треба берегти глобальну раціональність і вже зараз співпрацювати з нами заради майбутнього розвитку.

Ще раз дякую вам за увагу!

І хай буде надійний мир.

Слава Україні!