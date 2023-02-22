Що більше країн буде залучено до реалізації формули миру, то швидше закінчиться війна в Україні – Володимир Зеленський

Україна зацікавлена в тому, щоб нашу формулу миру підтримали якнайбільше країн світу, адже це сприятиме закінченню несправедливої війни, яку розв’язала Росія. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з головою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом у Києві.

«Що більше країн світу будуть залучені до формули миру, що більше країн, особливо суспільств тих чи інших великих, впливових країн думатимуть про те, як закінчити війну в Україні – з повагою до нашого суверенітету, зі справедливим миром, – то швидше це буде», – зазначив Глава держави.

Щодо мирної ініціативи Китаю, то Володимир Зеленський наголосив, що після зустрічі українських і китайських дипломатів йому відомі лише загальні положення, але конкретний документ іще не представлений.

Водночас сам факт обговорення питання закінчення війни в Україні Глава держави оцінив позитивно.

«Те, що Китай почав говорити про Україну й пішли певні сигнали, – загалом, я вважаю, це дуже непогано. Для нас важливо, щоб усі держави були на нашому боці – на боці справедливості. Однак те, що Китай про це вже говорить – це перші кроки, це дуже непогано. Робитимемо висновки після того, як побачимо конкретику, що вони пропонують, і тоді буде щось зрозуміло», – сказав Президент.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зазначив, що має бажання зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«На рівні дипломатів ми передали Китаю цей сигнал. Ми хотіли б зустрітися. Це сьогодні в інтересах України», – резюмував Глава держави.