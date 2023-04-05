Що більше надходитиме в Україну військової допомоги, то швидше змінюватиметься ситуація в Бахмуті й на інших ділянках фронту – Президент

Ситуація в місті Бахмуті на Донеччині та на інших ділянках фронту в Україні, де тривають важкі бої з російськими окупантами, залежить не тільки від героїзму українських військових, а й від швидкості та обсягів надходження військової допомоги від міжнародних партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

«Найскладніша ситуація на території нашої держави – у Бахмуті. Найбільше застосування різної зброї, артилерії – саме там. Там дуже-дуже складна історія. І щоденно – дефіцит: то є артилерія, достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось частинах Бахмута, ми йдемо вперед, то його немає, і ми знову відходимо на позиції. Але ми перебуваємо в Бахмуті, і ворог не контролює місто. Це ситуація на сьогодні», – пояснив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави нагадав, що за оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку відповідає командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський, для якого основним є збереження особового складу.

«Для мене найголовніше – наші військові. І, безумовно, якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці. Я в цьому впевнений», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував: що більше та швидше надходитимуть в Україну зброя та боєприпаси, то швидше Збройні Сили змінюватимуть ситуацію не лише в Бахмуті, а й на інших ділянках фронту на території нашої держави.

Зі свого боку Анджей Дуда, відповідаючи на запитання про плани щодо відправлення Україні бойових літаків, зазначив, що Польща протягом останніх місяців передала зі своїх складів у розпорядження Збройних Сил України чотири МіГ-29. Передача ще чотирьох – у процесі.

«Тобто вже вісім. Ми готові – і я про це говорив пану Президенту – передати ще шість літаків, які готують до цього», – розповів лідер Польщі.