Що сильнішими будуть ваші рішення, то сильнішою буде наша оборона – звернення Президента України до учасників засідання Європейської ради

Дуже дякую, Антоніу, шановний Президенте Кошто! Урсуло, пані Президентко!

Дорогі друзі, дорогі лідери!

Радий знову всіх вас бачити. Дякую, що запросили нас узяти участь у цьому засіданні Європейської ради.

Отже, насамперед дякую всім, хто підтримує наш народ і нашу оборону від російських атак. Важливо не забувати, що війна, яку Росія принесла у Європу, усе ще триває. І в Москві досі є плани розширити цей тиск проти нас в Україні, а також проти європейських країн і самого Європейського Союзу.

Це мрія Путіна – бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол. Саме тому Росія підтримує будь-кого – хай якими б радикальними вони були, – хто намагається послабити Європу зсередини. Більшість із вас чітко бачать цю загрозу й протистоять їй. І завдяки цьому сьогоднішня Європа значно сильніша, ніж була п’ять років тому. Саме це дає нам єдність.

Світ, безперечно, є нестабільним. Але Європейський Союз залишається потужною глобальною силою, яка може захищати – і захищає – європейські цінності та інтереси. Він також відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, та у просуванні до миру. Без Європи це було б неможливо. Тому я дякую вам за вашу допомогу. Україна готова до справедливого миру. Україна готова до припинення вогню. Саме Росія блокує все. І саме тому тиск має посилюватися.

Отже, санкції.

Санкції проти Росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії. Зараз необхідний справді потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї.

Деякі європейські компанії досі постачають критично важливі компоненти до Росії. Вони зрештою опиняються в ракетах та іншій зброї, якою вбивають нас, вбивають українців. Ми ідентифікуємо ці матеріали й передамо докази вашим командам. Будь ласка, зверніть на це увагу.

Ми також повинні розширити санкції не тільки проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти. Військові амбіції Росії зростають, коли її доходи від нафти високі. З часом ми побачили, наскільки сильно деякі європейські країни досі залежать від російської нафти. Ми це розуміємо та діємо обережно – так, як вимагає наше партнерство з ЄС. Але, на жаль, ми не завжди відчуваємо таке саме розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби України. Особливо дивно чути таку різку критику, навіть політичний тиск, з боку деяких лідерів, тоді як наша повага до правил ЄС дозволяє нафті й далі надходити. Маємо всі задуматися над цим. Або всі дотримуємося однакових правил ЄС, або ж переваг для всіх стане менше.

Факти очевидні: щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Авжеж, стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру – і ми поділилися цим учора з усіма партнерами, партнерами з Європи та США, – необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію.

Друге. Передбачуваність вашої підтримки.

Передбачуваність – один із найважливіших ресурсів у сучасному світі. Росія чинить тиск через непередбачуваність і хаос. Ми ж, навпаки, маємо забезпечити, щоб наша оборона від російської агресії залишалася стабільною та надійною.

Це означає продовження замороження російських активів і подальше використання цих заморожених активів для фінансування потреб України.

Ми цінуємо програму ЄС SAFE – Security Action for Europe – і справді вважаємо, що Україна має стати її повноцінною частиною. Адже саме ми володіємо найактуальнішими знаннями, перевіреними на полі бою, про те, яка зброя є найефективнішою. Україна повинна брати участь у спільних закупівлях оборонної продукції як від виробників ЄС, так і від українських. Наші оборонні галузі можуть працювати як єдина система, що забезпечує безпеку для всієї Європи. І це станеться. Нещодавній саміт НАТО чітко показав: так, Америка залишається з Європою. Але вона робить це, очікуючи, що Європа кожного року нарощуватиме власний оборонний потенціал. Найкращий спосіб зробити це – разом. Це сигнал із нашого боку.

Бюджетна підтримка також залишається для нас життєво важливою. Кожен із вас розуміє, що війна створює бюджетний дефіцит, і жодна європейська країна, перебуваючи під постійними російськими атаками, не змогла б самостійно впоратися з таким дефіцитом. Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку для покриття наших бюджетних потреб, особливо на наступний рік.

І третє, але не менш важливе, – це наш процес євроінтеграції.

Україна виконує всі свої зобов’язання щодо вступу до ЄС. І ми справді так вважаємо – ми виконуємо кожну вимогу, зокрема щодо відносин із нашими сусідами. Тому буде справедливо, якщо ми отримаємо у відповідь чіткі сигнали підтримки від ЄС – сигнали, які визнають наш прогрес.

Зараз необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна впевнено рухається європейським шляхом і що Європа дотримує своїх обіцянок. Будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – підставу сумніватись у словах і зобов'язаннях Європи. Ми виконуємо свою частину роботи. І справедливо очікувати позитивної відповіді. Тому відкриття першого кластера «Основи» в переговорному процесі може бути більше ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою. Будь ласка, підтримайте це. І ми працюємо над тим, щоб цього року бути готовими щодо всіх кластерів.

І ще одна річ, яку я хотів сказати.

Хочу наголосити: те, що ми тут обговорюємо, – це не просто політика. І не просто процедура. Це те, що дає мотивацію, підтримку й силу чоловікам і жінкам, які захищають свої родини й нашу незалежність від злочинної та неспровокованої війни Росії. І що сильнішими будуть ваші рішення, то сильнішою буде наша оборона й то ближчими ми будемо до припинення російської агресії. Будь ласка, пам’ятайте про це.

Ще раз дякую! Дякую, Антоніу!