Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання; демократичний світ здатен його досягти – звернення Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт про сьогоднішній день.

Узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення Президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів.

Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість обʼєднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії.

Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту.

Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, Президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу.

Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти.

Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Говорив сьогодні з Джорджею Мелоні, головою італійського уряду. Подякував їй за принциповість, за рішучість, за справжню європейську силу, яка відчувається в її словах та діях на захист свободи.

Ми обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші потреби. Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою.

Бахмут. Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які бʼються на Бахмутському напрямку. Бʼються стійко, результативно.

Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Молодці, хлопці!

Готуємося вже й до заходів, які заплановані на другу половину цього тижня. Провів сьогодні відповідні наради. Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни – постійно додаємо сили нашій державі, міцності нашим силам оборони й безпеки, впевненості нашому руху до перемоги.

Плюс сьогодні ще й зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.

Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди.

Я дякую всім, хто дбає про Україну й наших громадян!

Я дякую всім, хто підтримує українську боротьбу за незалежність!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!