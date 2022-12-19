Щоб побудувати успішну Україну, необхідно продовжувати рішучо й системно викорінювати корупцію – Андрій Єрмак

Відкриті й прозорі процеси відбудови, рівні та комфортні правила для інвесторів – це базові умови для успіху України та її прискореного економічного зростання. Саме тому наша держава прагне здобути членство в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на заході «Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного: відповідальність юридичних осіб».

«Попереду – надзвичайно важка боротьба. Та ми обов’язково виженемо війська окупанта з нашої землі. Після цього нам доведеться відновлювати зруйноване. Щоб побудувати успішну Україну, необхідно продовжувати рішучо й системно викорінювати корупцію. Відкриті й прозорі процеси відбудови, рівні, чесні та комфортні правила для інвесторів – це базові умови для успіху», – сказав він під час виступу.

Успіхом у цьому контексті очільник Офісу Глави держави назвав масштабне надходження інвестицій в Україну для прискореного економічного зростання. На його переконання, саме членство нашої країни в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях сприятиме цьому процесу.

Сьогодні ж Андрій Єрмак подякував голові Робочої групи ОЕСР Драго Косу та всім її членам за рішення щодо надання Україні статусу учасника.

«Це голосування мало історичне значення й продемонструвало нам та всьому світові, що ми рухаємось у правильному напрямку в цій галузі. Наголошую: це рішення – не подарунок Україні. Це результат нашої наполегливої роботи на шляху до найвищих антикорупційних стандартів», – зазначив керівник Офісу Президента й запевнив, що кожен учасник Робочої групи усвідомлює: після цього рішення необхідно працювати ще більше, адже членство в Робочій групі ОЕСР є кінцевою метою України.

Він також висловив подяку заступнику голови місії у Посольстві США в Україні Крістоферу Сміту.

«Завдяки підтримці американського посольства ми маємо експертну міць. Тому наш рух до мети відбувається набагато швидше», – констатував очільник Офісу Глави держави.

Щодо тематики заходу «Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного: відповідальність юридичних осіб», то Андрій Єрмак зазначив, що відповідальність юридичних осіб – непроста тема для дискусії серед науковців та юристів-практиків. Однак, на його думку, лише у співпраці можливо виробити найкращий варіант для імплементації цієї норми в українське законодавство.

«Норми щодо відповідальності юридичних осіб за підкуп іноземних посадовців мають ефективно запрацювати та наблизити нас до стандартів Конвенції ОЕСР», – сказав він.

Окремо керівник Офісу Президента подякував Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, який також узяв участь у заході, за лідерство в законотворчому процесі. Учасникам круглого столу Андрій Єрмак побажав плідної та результативної дискусії.

«Дякую всім вам за те, що попри складні обставини ви знайшли можливість зробити свій внесок у наближення України до стандартів ОЕСР та подолання нашого внутрішнього ворога», – наголосив Андрій Єрмак.